Se škodami po kůrovci pomáhají v lesích studenti, kuchaři i pokojské

Od únorového orkánu Sabine, který poničil řadu lesů, uplynul sotva měsíc, když se před jejich správci objevila hrozba v podobě nemoci covid-19. Když k tomu připočtou ještě stupňující se problémy s kůrovcem, zdá se, že řada vládních opatření zasadila lesnickému průmyslu smrtelnou ránu.

V současnosti totiž téměř zamrzl celý trh se dřevem, který byl už tak vinou kůrovcových těžeb výrazně pokřivený, a nejen to smrkové šlo těžko udat. Kvůli stojícím pilám, jež nemají komu zpracované dřevo prodat, citelně scházejí peníze na boj s kůrovcem. Ten by se měl navíc podle odhadu hospodářů začít rojit už v polovině dubna.

„Dopady jsou pro všechny hlavně po finanční stránce. Není však možné i v takové době polevovat v boji s kůrovcovou kalamitou nebo přestat zalesňovat holiny. Výrazně nám pomáhají také stovky studentů a dalších, kteří zareagovali na březnovou výzvu. Zájem je velký a všem patří poděkování,“ vysvětluje mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová a dodává, že podnik má v tuto chvíli dostatek zaměstnanců i smluvních partnerů.

Pomoc zvenčí registrují i jihočeští lesníci. Není tak výjimkou, že se do sázení zapojují i lidé, kteří kvůli současné situaci nemohou vykonávat původní zaměstnání.

„Nejsou to sice studenti, ale hlásí se k nám poměrně dost pokojských, kuchařů nebo hoteliérek. O lidské síly teď skutečně nouzi nemáme,“ ujišťuje jednatel Lesů města Písku Václav Zámečník.

V Městských lesích Dačice na Jindřichohradecku dokonce museli řadu zájemců odmítat. Hlásí se především ti, kteří kvůli vládním opatřením o práci přišli úplně. „Normálně u nás dělá tak 15 lidí, teď jich máme okolo 40. Brali bychom jich i více, ale chybí nám peníze na výplaty,“ podotýká jednatel dačických lesů Kamil Kupec.

Musí ovšem zároveň klást větší důraz na bezpečnost a opatrnost při spolupráci, aby se podařilo co nejvíce minimalizovat riziko nákazy mezi jednotlivými pracovníky. Na to zpravidla dohlížejí hajní.

„Samozřejmě všichni při kontaktu používáme roušky. V lese se s ní ale moc pracovat nedá, pak si tedy pracovníci musejí hlídat odstup od ostatních. Daleko větší problém však vidím v nájezdech lidí do přírody,“ poukazuje Zámečník na víkendové výletníky, kteří se po skupinkách vydávají na oblíbenou trasu směřující z Písku na chatu Živec v Píseckých horách.

Na vládní omezení narážejí také okolo Prachatic, kde se na práci hlásí spíše jednotlivci. „Právě v této době by se nám spíše hodilo, kdyby tito lidé mohli pracovat po kůrovcových těžbách na výsadbách na menším prostoru. To ale nejde a nechceme vytvářet podmínky pro šíření nákazy,“ vysvětluje jednatel Městských lesů Prachatice Jan Pěsta.

S obavami vyhlíží, co se stane se dřevem, které museli nebo teprve budou těžit kvůli kůrovci i bouři Sabine. V tuto chvíli mají Prachatičtí díky uzavřeným smlouvám s odběrateli ještě měsíční rezervu, co bude následovat, nikdo netuší.

„Velkým problémem je, že dřevo zůstává stále v lesích a tam se bude kůrovec snadno množit. Samozřejmě se dá chemicky ošetřit tak, aby na něho nelétal, nebo lze vytvořit takzvané mokré skládky, ale jsou to pro nás investice navíc. V této době by to pro nás byl obrovský výdaj,“ poukazuje Pěsta i na nedostatek peněz s bojem proti kůrovci.

V Písku i Dačicích na slíbené peníze stále čekají

Lesníci se proto i s pomocí Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů (SVOL) obracejí na stát, aby urychlil uvolnění zbylých kompenzací za rok 2017 a celý následující rok ve výši 1,8 miliardy korun. Část z nich peníze stále nedostala.

„Vláda tyto peníze už uvolnila a ministerstvo zemědělství dalo pokyn krajským úřadům k vydávání rozhodnutí o poskytnutí příspěvku. Rádi bychom také podpořili skladování dřeva, pro které není odbyt. A vzniká program na podporu lesníků zasažených vládními opatřeními,“ vysvětluje mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Kompenzace mají dorazit žadatelům do konce dubna.

Zatímco lesníci v Prachaticích nebo Volarech na Šumavě je dostali už loni v prosinci, v Písku i Dačicích na slíbené finance stále čekají, což jim ještě více komplikuje situaci.

„Doufáme, že peníze přijdou co nejdříve. Chybí nám také příspěvky na výsadbu za podzim loňského roku. Kraj také zavedl příspěvky na lesní oplocenky, ale celý ten systém bohužel vůbec nefunguje,“ podotýká dačický jednatel Kupec.

Poukazuje hlavně na postup sousední Vysočiny, kde krajský úřad v loňském roce lesníkům na oplocenky vyplatil okolo 70 milionů korun.

„Na začátku března jihočeský krajský úřad vypsal druhé kolo dotací na oplocenky s tím, že je možné se do systému pouze registrovat. Podávání žádostí bude možné až od ledna 2021, to nám v tuto chvíli vůbec nepomůže,“ zdůrazňuje Kupec. Doufá, že na hejtmanství takový termín ještě přehodnotí.