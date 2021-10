Oprava budějovické Slavie za téměř půl miliardy má začít do dvou let

12:34

Proměna kulturního domu Slavie v centru Českých Budějovic má začít do dvou let. Odhadovaná cena je nyní 465 milionů korun bez daně. Město se bude ucházet o dotaci, která by pokryla 80 procent z celkové částky.