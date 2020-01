Okružní křižovatku na historickém náměstí nechtějí Dačičtí ani architekti

Denně tudy projedou tisíce automobilů včetně těžkých naložených kamionů. Dolní část Palackého náměstí v Dačicích totiž už spoustu let funguje jako dopravní uzel spojující město s Jindřichovým Hradcem a Telčí a Jemnicí na Vysočině.

Radnice se proto už loni v létě rozhodla situaci řešit a na místě křižovatky dvou silnic chce vybudovat kruhový objezd.

Takový nápad se ale nelíbí řadě místních ani odborníkům z oblasti architektury. Shodují se, že novinka nevyřeší problém dopravy ve městě a navíc architektonicky výrazně zasahuje do historického jádra.

Vedení města nakonec zúžilo výběr jen na trojici možných variant, jak by objezd mohl vypadat.

„Taková věc do centra Dačic nepatří. Navíc ani předchozí úpravy na náměstí nebyly vhodné. Je to městská památková zóna a například přemístění pomníku padlých hrdinů z války bylo skutečně nevhodné,“ říká Václav Girsa, vedoucí Ústavu památkové péče Fakulty architektury na pražském ČVUT, jenž posuzoval trojici návrhů zaslaných členem Komise Palackého náměstí v Dačicích Tomášem Bistřickým.

Členové komise už dříve oslovili osmnáct architektonických kanceláří, z nichž trojice podala nabídky, ze kterých město později vybíralo zhotovitele. Velkým favoritem byla jindřichohradecká společnost JPS J. Hradec, jenže tato varianta má být podle Girsy nejméně zdařilou. Radní proto později oslovili i zbylé dvě kanceláře.

Nápady na vybudování kruhové křižovatky na náměstí se podle místostarosty města Jiřího Baštáře (ODS) poprvé objevily v roce 2010.

„Kruhová křižovatka je už dokonce naprojektovaná a je pro ni vydáno územní rozhodnutí. Před více než třemi roky jsme toto téma opět otevřeli a řešili jsme, zda neexistuje ještě jiná varianta. V tuto chvíli ale žádné vhodnější řešení není a ani kritici s jiným nepřišli,“ vysvětluje Baštář.

Právě před třemi lety se k záměru radnice vybudovat objezd postavil nově vzniklý petiční výbor. Dodnes usiluje o zamezení jeho výstavby na náměstí a za tu dobu se pod petici podepsalo 1 200 lidí.

„Chceme zachovat historický charakter jedinečného náměstí. Přes den tu projedou tisíce aut a kamionů, po zpoplatnění silnic 1. třídy to bude ještě horší. Objezd poslouží dobře jen večer, kdy je klid, ale přes den to bude katastrofa,“ podotýká předseda výboru Antonín Tunkl s tím, že nejlepší by bylo vybudovat obchvat města.

S takovým řešením souhlasí i Baštář, ale zároveň dodává, že jeho výstavba není v režii radnice.

„Hlavní slovo má v tomto případě krajský úřad. My se obchvat sice snažíme prosazovat, ale to je vše, co s tím můžeme v tuto chvíli dělat. Navíc by jeho výstavba trvala minimálně deset až patnáct let s náklady okolo půl miliardy korun,“ vysvětluje dačický místostarosta s tím, že řešení dopravy na náměstí je přímo součástí plánů revitalizace náměstí.

Soutěž s objezdem počítala

Odborníci z oblasti architektury ale poukazují právě na podmínku radnice týkající se udržení dopravy na náměstí, která vyvstává přímo ze zadání projektu.

„Soutěž už dopředu počítala s variantou objezdu. Žádný z uchazečů tak nemohl ten prostor vyřešit dobře, protože musel zápasit s tím, jak kruhovou křižovatku zakomponovat do návrhu. Divím se, že se do takové soutěže architekti vůbec zapojili,“ nechápe postup vedení města Petr Hájek, vedoucí Katedry architektonické tvorby bratislavské Vysoké školy výtvarných umění.

Problémem může být podle jeho kolegy Girsy také údajná neregulérnost architektonické soutěže, která neodpovídá pravidlům české komory architektů.

„Komora vychází investorům vstříc a soutěž pak směřuje k lepšímu výsledku. Už dříve jsme náměstí jako celek řešili se studenty ČVUT, kteří přišli se zajímavými návrhy. Pokud se ale bavíme o dopravní situaci, město by mělo udělat vše pro to, aby získalo co nejdříve obchvat. Řešit náměstí tak, jak to chce dělat radnice, je pro občany Dačic zničující,“ myslí si Girsa.

Místostarosta Baštář poukazuje na to, že se o žádnou soutěž nejednalo. Město má totiž u malých zakázek možnost pouze vypsat výběrové řízení, a tím pádem nemusí komoře nic předkládat.

„K těmto studiím očekáváme od příslušných orgánů v blízké době vyjádření, které chceme mít i od městských komisí, jež se problémem zabývají. Na konci ledna bude k tématu veřejné projednání, a pokud návrhy dostanou kladný posudek, v únoru bychom už mohli hlasovat o výsledné variantě,“ naznačuje další vývoj Baštář.