Obžalovaní z pašování drog odmítli dohodu o vině. Tvrdí, že naletěli cestovce

Líčení začalo v říjnu, předsedkyně senátu Olga Smrčková rozdělila obžalované z organizačních důvodů do tří skupin. Na lavici obžalovaných v pondělí usedl také bývalý televizní moderátor Slávek Boura, vlastním jménem Václav Boura.

Obžalovaní odmítli dohodu o vině, která by jim snížila trest. Všem hrozí 10 až 18 let vězení. Čelí podezření, že drogy pašovali jako organizovaná mezinárodní skupina.

Dostali partnera, zavazadla i kapesné

V přeplněné soudní síni se začal odvíjet příběh jako z pohádky. Obžalovaní podle svých slov pouze podlehli lákavé nabídce jisté cestovky, která je zadarmo vyslala na dovolenou do Los Angeles nebo Las Vegas a odtud do Austrálie a do Thajska.

Nic za to nechtěla. Vyřídila za ně letenky a víza a ještě je vybavila kapesným. Po návratu někteří dostali peněžitou odměnu. Organizátoři cest na ně vždy párovali navzájem neznámé dvojice – muže a ženy. A vybavili je zavazadly.

„Když mi nabídli dovolenou zdarma, byla jsem šťastná, že si odpočinu. Řekli mi, že poletím do Ameriky a že budu dělat doprovod jistému muži, kterého jsem poznala až na letišti. Nevím, v jakém městě jsme pak přistáli, ale zahlédla jsem tam nápis Hollywood,“ popisovala cestu dvaašedesátiletá bývalá servírka z Chomutova.

Na letišti v Praze obdržela podle svých slov dva kufry, osobní věci měla v tašce. Z Los Angeles, kde dostala tisíc dolarů na útratu, odletěli po týdnu do Sydney a po dalším týdnu domů. Nemusela nic dělat, jen utrácet kapesné a užívat si po hotelech. Podle Evy L. i dalších spoluobžalovaných to byl výlet snů. Nic je nestál, proto se na nic se neptali.

Akce měla krycí název Vombat

Celý trik s údajně naivními kurýry organizoval zahraniční gang, někteří lidé z něj jsou mezi obžalovanými. Jeden má status spolupracujícího obviněného. Na cesty lákali nemajetné nebo nezaměstnané, většina z nich je z jižních Čech.

Kriminalisté cesty monitorovali několik let a akci s krycím názvem Vombat uzavřeli v roce 2017, když v Sydney zadrželi dvojici z Prachaticka s kontrabandem v kufrech. Oba kurýři jsou v australském vězení, soud je tam poslal na osm let.

Podle některých obhájců se celý případ vleče. První odsouzené už čeká propuštění, zatímco soud s ostatními se bude táhnout ještě měsíce. Vinu odmítá i nejznámější osobnost z celé skupiny Slávek Boura. Do médií se už několikrát vyjádřil, že jezdil pouze testovat destinace zakládané cestovky.

Podle státní zástupkyně Daniely Přibylové odletěl v březnu 2015 do Los Angeles a odtud do Melbourne. Drogy ale „z bezpečnostních důvodů“ v zavazadlech neměl, na rozdíl od další cesty v srpnu do Las Vegas a odtud do Thajska a na Nový Zéland.

Důležitým důkazem mají být policejní odposlechy. Soud pokračuje výslechy obžalovaných a čtením listinných důkazů. Všichni obžalovaní jsou stíháni na svobodě.