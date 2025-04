Potíže nastaly kvůli tomu, že vyšel nový zákon číslo 30/2024 Sb., který mění podmínky odpovědnosti za provoz. Násobně se zvýšily mimo jiné spodní limity pojištění pro trvalé následky nebo případ smrti, a to na hodnoty od 50 do 100 milionů korun za každý úraz.

„Pro pojišťovny to přestalo být zajímavé. Oslovili jsme snad všechny v Česku, ale žádná to nechtěla pojistit. Motoristické závody byly prakticky nepojistitelné a vznikla patová situace. Museli jsme dodržovat zákon, ale nikdo nebyl schopný to pojistit,“ líčí Evžen Zadražil, vedoucí jihočeského motokrosového střediska.

Trable se objevovaly už ke konci minulé sezony, ale to byly jen nepatrné. V zimě pořadatelé intenzivně řešili, co s nepříjemnou situací. Možností bylo závody pojistit přes zastřešující Autoklub České republiky, který si přes svého makléře pojištění zajistil. Jenže, kdo chtěl využít zařazení do „flotily“ Autoklubu, musel splnit několik podmínek.

„Daný závod by musel být uvedený v oficiálním kalendáři, což pořadatele vyjde nově už na tři tisíce korun. Navíc by všichni účastníci museli být licencovanými členy Autoklubu, za což je nutné zaplatit od každého tisíc korun ročně plus individuální minimální pojištění 548 korun,“ vypočítává Zadražil.

I kvůli stále rostoucím poplatkům, a kromě splnění povinnosti pojištění nulové podpory od Autoklubu, tuto možnost pořadatelé motokrosových závodů nevyužili. Potenciální hrozba zrušení závodů zástupce svazu nerozhodila. Elektronickou poštou podle Zadražila pouze poděkovali za informaci o odmítnutí nabídky pojištění.

Následoval zásadní problém, co s tím, protože možností moc nezbývalo. Reálně hrozilo, že se závody krajské a nižší úrovně jezdit nebudou, protože to zkrátka bude protizákonné. Organizované podniky krajského přeboru se jezdí už jen v Jihočeském a Středočeském kraji, třetím rokem právě bez jakékoliv spolupráce s Autoklubem.

V Netolicích vylétla motorka do diváků

Potíže ale měli i pořadatelé dalších volných a jiných závodů. Tradiční Fichtl Cup v Soběslavi napočítal přes dvacet ročníků, letos v únoru už se nejel. Pozastavený je i oblíbený Šumavský Amater Cup.

Aby závody přeboru nezanikly úplně, museli jejich představitelé jednat sami za sebe. Přes české a německé makléře s patřičným oprávněním se dostali až do Německa, kde české zákony neplatí. Na poptávku reagovala centrální pojišťovna Allianz. Podmínky jsou oproti těm v Česku přísnější.

„Vždy býval pojistníkem pořadatel závodu. To teď nebylo možné, pojistník může být jen jeden, a to je můj klub Motosport Chýnov jako organizátor celého jihočeského seriálu,“ popisuje Zadražil.

Zjednodušeně řečeno, pokud by Zadražil na jihu Čech a Miroslav Bureš ve středních Čechách nevzali na sebe zodpovědnost, žádné organizované motokrosové závody krajského přeboru by se v daných regionech nejely.

„Jiná možnost nebyla. Krajský přebor má na jihu Čech nepřetržitou více než šedesátiletou tradici, já jsem u toho jedenáct let. Nechtěl jsem, aby to zaniklo,“ přiznává Zadražil.

Cena samotného pojištění v Německu není o mnoho dražší než toho českého. Při pojistce přes Autoklub vyšlo na 114 korun za jezdce na závod, nyní je to 130 korun. Tyto částky jdou prvotně za pojistníkem, Zadražil následně peníze vybere od pořadatelů zpět.

Jak to naši západní sousedi mají ve zvyku, všechno musí být velmi pečlivé. „Před prvním tréninkem je třeba poslat úplné startovní listiny včetně podpisů jednotlivých závodníků. Bez toho nelze odstartovat,“ popisuje.

Důležitost pojištění ukázal hned první závod jihočeského krajského přeboru v Netolicích na Prachaticku, kdy motorka vylétla do diváků a zranila dívku. „I když pořadatel dodrží všechna bezpečnostní opatření, může se to na motokrosu bohužel stát,“ připouští Zadražil.