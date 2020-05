Kraj rozdělí rodinám třicet milionů korun na dovolenou na jihu Čech

Jako první v republice poslali ve čtvrtek krajští zastupitelé českým rodinám finančně zajímavou pozvánku ke strávení dovolené na jihu Čech.

Pokud se rozhodne tří- a vícečlenná rodina setrvat na jihu Čech od tří do sedmi nocí, může výrazně ušetřit při ubytování v hotelu, penzionu či apartmánu. Kraj uhradí třetinu ceny za osobu na noc, ale maximálně to bude 300 korun.

Zároveň budou mít tito ubytovaní turisté padesátiprocentní slevu na vstupném do všech kulturních organizací spravovaných krajem, jako je Alšova jihočeská galerie, hlubocká zoo, táborské Divadlo Oskara Nedbala a síť muzeí. Na pokrytí tohoto bonusu má kraj 9,5 milionu korun.

Krajští zastupitelé ve čtvrtek schválili tento program na podporu cestovního ruchu ochromeného v souvislosti s epidemií koronaviru. Chtějí tak podpořit především zachování pracovních míst.

„Cestovní ruch je jedním z velmi důležitých segmentů hospodaření Jihočeského kraje a je třeba říct, že je to také významný zaměstnavatel. Pracuje v něm zhruba 17 tisíc lidí a současnými problémy může být ohroženo až 4 300 lidí. Proto jsme se rozhodli motivovat všechny Čechy, aby přijeli na dovolenou k nám na jih,“ uvedla hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD).

Zastupitelé vyčlenili na podporu ubytovatelů v kraji 30 milionů korun. „To je minimálně na 100 tisíc přenocování. Nabídneme třicetiprocentní slevu na osobu a noc, maximálně však 300 korun. Omezení je důležité, aby se to nepromítlo do velmi drahých hotelů, to nemáme zájem podporovat,“ upřesnila hejtmanka.

Za krajskou novinkou na podporu cestovního ruchu stojí opoziční zastupitelský klub ODS v čele s Martinem Kubou, kterému se povedlo po celkem smírné dvouhodinové diskusi získat pro podporu návrhu 45 ze 47 přítomných krajských zastupitelů v sále Metropolu.

„Teď přijde obrovský výpadek zahraničních turistů. Proto je třeba, abychom jako Jihočeský kraj dali všem občanům republiky najevo, že chceme, aby přijeli a strávili léto u nás, a že se jim to ekonomicky vyplatí,“ vysvětlil šéf zastupitelského klubu ODS Martin Kuba.

Když přijedou na delší pobyt, více tu utratí

Přitom je podle něho důležité, aby do jižních Čech přijeli rekreanti na vícedenní pobyty. „Protože potom tu ti lidé utrácí, chodí do restaurací, do kaváren a projeví se to ve všech přidaných službách,“ podotkl Kuba.

Schválený krajský program na podporu cestovního ruchu předpokládá, že výsledkem bude zvýšení spotřeby v kraji o minimálně 100 milionů korun za ubytování a dalších 100 milionů v navazujících službách, jako jsou stravování, obchod a doprava.

„Je třeba si uvědomit, že kraje si v tom budou konkurovat. A teď musíme přemýšlet o tom, že někdo v Praze se rozhoduje, jestli pojede do Liberce, nebo do jižních Čech. A když budeme první a zároveň atraktivní, můžeme toho člověka přilákat, což je v turistickém ruchu vždycky důležité,“ naznačil Kuba.

A protože hlavní turistická sezona už začíná, je třeba jednat rychle. „V nejbližších dnech se sejde komise, v níž budou zástupci všech politických uskupení v krajském zastupitelstvu a dopracují návrh do detailní podoby. Tu schválí rada a velmi rychle by to mělo jít ven,“ řekla Stráská.

Bude to online systém, žádné karty

Marketing a praktické zajištění programu má na starost krajská Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR). K pondělnímu otevření restaurací a hotelů spustí web leto.jiznicechy.cz, na němž lidé najdou slevy na vstupném do muzeí či zoo. A ve chvíli, kdy rada kraje schválí definitivní podmínky, spustí i systém slevových voucherů na ubytování.

„Bude to online systém, nebudou k tomu žádné karty. Je to poměrně jednoduché a využíváme na to spolupráci s destinačními managementy v kraji, které mají kontakty na jednotlivé ubytovatele,“ popsal ředitel JCCR Jaromír Polášek. Za klíčové považuje, aby do deseti dnů, kdy hotel či penzion poskytne slevu, se mu peníze za ni vrátily na účet.

Šéf centrály předpokládá, že první vouchery si budou moci lidé pořídit v půlce června a vyrazit na dovolenou do jižních Čech se slevou.

„V současnosti mají malí ubytovatelé poměrně vysokou obsazenost, problémy jsou ve městech a ve větších kapacitách, které ubytovávaly skupiny. Ty mají obsazenost na léto kolem 20 procent, což je krutě málo,“ dodal Polášek.