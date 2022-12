Akvapark musí stát u zdroje vody, tedy u Vltavy, říká nové vedení Budějovic

Projekt Sluneční ostrov je součástí studie Město a voda, která řeší zvýšení atraktivity obou budějovických řek a přiblížení k vodě od mostu přes Malši v Mánesově ulici až po Vltavu u Pražského sídliště. A právě v jeho těsné blízkosti – u Jiráskova nábřeží a areálu SKP – má odpočinková lokalita vzniknout. Nabídne relaxační zónu pro stovky lidí, a doplní tak dvě současná skromnější přírodní koupaliště u Lučního jezu a za Strakonickou.

„Do výběrového řízení se přihlásily dvě firmy a zvítězila ta s nižší cenovou nabídkou. Oproti předpokládané ceně za projektovou dokumentaci, která se pohybovala okolo dvou milionů, je výsledná částka přibližně o 25 procent nižší,“ uvedl náměstek primátorky Petr Maroš (ODS) s tím, že vítěznou firmou je pražská společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba.

Projekt Slunečního ostrova převzalo současné vedení města po svých předchůdcích, kteří se o jeho vznik zasadili, a je tak pravděpodobné, že nynější opozice nebude bránit jeho zdárnému dokončení. „Pokud půjde vše podle plánu, s výstavbou bychom mohli začít v roce 2024,“ doplnil Maroš.

Uvedl také, že město chce břehy Vltavy rozvíjet i nadále a v přípravě je několik dalších plánů, které k řece mají nalákat další obyvatele Budějovic i turisty. Týkají se plavání a přístupu k vodě i jiného sportovního vyžití. Detaily ale zatím město zveřejnit nechce.

Další z projektů zaměřených na zlepšení dostupnosti koupání v Českých Budějovicích je Manuál pro čistý Malák. Ten zvítězil v roce 2021 v participativním rozpočtu a na starosti ho nyní má ateliér Tečka. Ten svoji novou vizi této oblíbené lokality představí veřejnosti dnes v 17 hodin v Biografu Kotva.

Bagr teď nemá velkou prioritu

Problémy s nedostupností koupání ale Budějovice neřeší jen v případě řek. Dlouhodobým tématem je například i vyčištění nádrže Bagr v parku Stromovka či výstavba zcela nového vodního světa. I zde již existují plány předchozího vedení města, ale současná koalice je odmítá jako nevhodné.

„Nemyslíme si, že akvapark ve Čtyřech Dvorech je ideální řešení. My ho chceme postavit na levém břehu Vltavy nedaleko křižovatky Diamant. Je to blíž ke zdroji vody a bude tam končit horkovod z Jaderné elektrárny Temelín,“ vysvětlil nové plány radnice Maroš.

Výstavbu nového vodního světa by kromě obyvatel města ocenily i sportovní oddíly, které dnes kapacitně přetížený plavecký stadion na Sokolském ostrově využívají. „Trénink ani závody nám veřejnost nenarušuje, ale využití bazénu už je na maximu, a my tak musíme odmítat řadu dětí, které by jinak o plavecký sport měly velký zájem,“ sdělil Filip Pytel z klubu Plavání.

Doplnil také, že českobudějovický stadion bývá často využívaný k pořádání závodů, což znamená, že je pak třeba i na tři dny zcela uzavřený pro veřejnost. „Výstavbu vodního světa bychom tedy opravdu uvítali, rodiče s dětmi by měli kde dovádět a na Sokolském ostrově by fungoval skutečně plavecký stadion,“ dodal.

Možnost přesunout akvapark ze Čtyřech Dvorů ke křižovatce Diamant nezavrhují ani opoziční zastupitelé, kteří zdůrazňují, že pro jeho výstavbu existuje pouze marketingová analýza, a bavit se o jeho ideálním umístění je tak zcela namístě.

„Nedokážu říct, zda bych tuto variantu podpořil, či nikoliv, na to potřebuji znát více informací. Pokud ale kolegové přijdou s takovýmto návrhem a budou ho mít dostatečně podložený, rádi s nimi o tom budeme diskutovat, aby se nám podařilo nalézt ideální řešení,“ sdělil opoziční zastupitel Tomáš Chovanec (Občané pro Budějovice).

Co se pak týče nádrže Bagr, ani její proměně se současné vedení města nebrání. Projekt ale nemá velkou prioritu, a není tak součástí investičních položek v současném rozpočtu ani předmětem dlouhodobých úvah. „K vyčištění nádrže určitě časem dojít může, ale nyní to není na stole, upřednostnili jsme důležitější projekty,“ poznamenal Maroš.