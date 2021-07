Jihočeská koupaliště lákají na čistou vodu, tahákem jsou i pískovny

Z protějšího břehu právě vyplouvá velká loď. Po stezce nedaleko centra Třeboně se prochází lidé, mezi nimi kličkují cyklisté. Na druhé straně rybníka Svět je však klid. Po pláži Ostende se právě toulá pouze dvojice zamilovaných.



„Dnes není takové horko. Když je vedro, bývá tu hodně lidí. Neřekl bych ale, že se tady mačkají,“ usmívá při sobotním dopoledni správce areálu Josef Bedrníček, zatímco sedí v retro restauraci kousek od pláže.

Břeh nabízí hodně prostoru a hlavně vyžití pro děti. Ty si nejednou vyzkoušejí malou i velkou skluzavku a další nejrůznější atrakce na břehu i ve vodě. Na trávě leží retro šlapadla a zájemci si mohou půjčit i loďku či paddleboard.

„Je tady skvělá voda a čistý vzduch. Máme tu i dobrý vstup do vody pro děti, je tu pláž a břeh je dost mělký. Schovat se můžete pod stromy, ale zároveň sem celý den svítí slunce,“ popisuje správce.

V areálu je i sportoviště a ubytování. Lidé se sem však mohou přijet i jen tak vykoupat. Základní vstupné je 50 korun a pro děti je za polovinu. K areálu vede cesta od hlavní silnice mezi Třeboní a Domanínem.

Voda v Lazně je bez chemie

Přírodní koupání nabízí nedaleko odtud také areál Lazna v Borovanech. Přestože v sobotu dopoledne byla teplota jen něco přes 20 stupňů Celsia, někteří návštěvníci vyrazili k vodě. Jejich počet však mohlo ovlivnit i Borůvkobraní ve městě v ten samý den.

S rodinou do Lazny vyrazil například Samuel Šrobár z Českých Budějovic. „Nechceme, aby byl syn v chlorové vodě, tak jezdíme sem. Většinou tu nebývá velký nával, za což jsme rádi. Líbí se nám tady,“ líčí na hřišti pro děti, které se nachází kousek od bazénu. Nedaleko odtud je i stánek s občerstvením.

Okolo něj právě prochází správce Zdeněk Hruška. „Koupaliště má skvělou polohu v krajině a je odtud nádherný výhled. Zároveň tady nepoužíváme žádnou chemii, proto k nám lidé jezdí,“ myslí si.

Vodu tam čistí vodní rostliny a přírodní ekosystém. Její kvalitu pak pravidelně kontrolují hygienici a jednou za dva roky se bazén kompletně vypouští a čistí. Místo je vhodné pro alergiky.

Návštěvnost borovanského areálu covid-19 neovlivnil „Lidé volají a ptají se, ale my tady žádná opatření nemáme, ani co se týče kapacity,“ uvádí Hruška. Běžně tu v horkých letních dnech je 300 až 400 návštěvníků.

I toto místo je vhodné pro děti. U vody nebo v ní jsou skluzavka, houpačka či vodní hřib. Zároveň je bazén rozdělený na část pro děti a pro dospělé, kde je možné si zaplavat. Zahrát si tu můžete i plážový volejbal. Základní vstupné je ve všední den 40 korun a o víkendu 50. Zlevněné vstupné stojí 30 korun.

Koupání v Jihočeském kraji Letní plovárna Č. Budějovice - základní vstupné: 80 Kč

Borovany - základní vstupné 40/50 Kč

Borek -základní vstupné 80 Kč

Olešník - základní vstupné 100 Kč Koupaliště

Hluboká nad Vltavou - základní vstupné 100 Kč

Akvapark Jindřichův Hradec - základní vstupné 90 Kč

Koupaliště Hulák, Prachatice - základní vstupné 70 Kč

Veselské pískovny - vstupné zdarma, parkovné 50 Kč

Rybník Svět, Ostende, Třeboň - základní vstupné 50 Kč

Rybník Mydlák - vstupné zdarma

Vodní nádrž Jordán v Táboře - vstupné zdarma

Rybník Štilec - vstupné zdarma

Koupaliště Volyně - jednotné vstupné 20 Kč

Koupaliště Zvíkovské Podhradí - základní vstupné 80 Kč

Koupaliště Horní Stropnice - vstupné zdarma

Koupaliště Dačice - základní vstupné 100 Kč

Koupaliště Pohoda Sezimovo Ústí - základní vstupné 40/50 Kč

Přírodní koupání nabízí také areál v Borku u Českých Budějovic. Čistotu vody tam udržují biologické filtračních laguny bez chemických přísad. Voda je tak i tam vhodná pro alergiky.

Další přírodní koupání na Českobudějovicku nabízí rybník Štilec u Kamenného Újezdu. Nedaleko od domova ho má i Jan Václavík, který se tam jezdí koupat s dětmi.

„Byli jsme i na Lipně, ale tam nás to celkem zklamalo. Voda už trochu páchla rybinou, ale tady je to lepší. Voda je fajn a pro děti je dobré, že je tu pozvolný vstup do vody. Nedávno tu otevřeli i kiosek, takže ani s občerstvením není problém. Nemusíme proto jezdit šedesát kilometrů někam daleko,“ těší ho.

Vstup volný, placené parkování

Rybník mezi hlavními tahy na Kaplici i Český Krumlov, který hojně využívají i rybáři, si oblíbili i lidé z celé republiky. O víkendu na Štilci kempovali s karavany i rodiny z Chomutova, kterým se u rybníka líbí natolik, že se už desítky let vrací na stejné místo každé léto.

V obležení návštěvníků bývají v létě také Veselské pískovny nedaleko Veselí nad Lužnicí. Tam se vstupné neplatí, jen za parkování zaplatí návštěvníci 50 korun. U vody je i stánek s občerstvením, u kterého se pořádají koncerty.

Za pískovnami se jezdí především na Jindřichohradecku. Jednou z těch nejoblíbenějších je ta cepská nedaleko Suchdola nad Lužnicí. I tam se na některých místech vybírá za parkování.

Na jihu Čech je pak řada veřejných koupališť. V Českých Budějovicích je venkovní bazén při plaveckém stadionu, velký areál s bazénem a atrakcemi je v Hluboké nad Vltavou přímo nad řekou Vltavou.

Jen devět kilometrů odtud v obci Olešník mají nově opravené koupaliště, které se dočkalo nových sprch či občerstvení s venkovní terasou. I tam mají dětské hřiště a hned vedle je sportovní areál s hřištěm a tenisovým kurtem.

Oblíbený je také akvapark v Jindřichově Hradci. Lidé se koupou i ve vodní nádrži Jordán v Táboře nebo na koupališti v Kaplici na Českokrumlovsku. Otevírací doba a vstupné jsou na webových stránkách jednotlivých areálů.