Fasáda kostela, který patří k symbolům Budějovic, září novotou

Na první pohled je největší změnou především nová fasáda kostela, který patří k symbolům Budějovic.

„Na poslední opravu došlo před zhruba 40 lety. Zjistilo se ale, že to dělali omítkou, kde byl beton, takže se na to táhlo hodně vlhkosti a materiál se zasoloval,“ líčí Štěpán Hadač z Biskupství českobudějovického.

Dnes září zdi bílou barvou stejně jako Bílá věž. I ta se dočkala několika oprav, včetně rekonstrukce ciferníku hodin.

Kromě zdí se práce dotknou také střech, přičemž některé jejich části jsou staré i stovky let. „Na severní straně ještě pokračují. Dělají se tam mimo jiné krovy na kostele. Některé trámy jsou tam od požáru ze 17.století. Hodně z nich bylo poškozených. Velká část krovu a celá střecha se měnila také nad klášterní křížovou chodbou, která je vidět z rajské zahrady,“ popisuje Hadač.

Nová jsou rovněž okna či zateplení půd, mimo jiné kvůli těm, již prostory využívají. Významnou součástí investice za zhruba 63 milionů korun byla i výměna elektrického vedení včetně osvětlení a kamerového systému v prostorách kláštera.

To bylo potřeba udělat v době, kdy objekt nevyužívá Základní umělecká škola Piaristické náměstí. „Byla to velmi důležitá součást rekonstrukce. My jsme kvůli tomu museli o 14 dní zkrátit školní rok,“ říká ředitel školy Emanuel Kümmel.

Žáci i vyučující musí po dobu stavebních prací počítat s některými omezeními. Na několik týdnů muselo vedení školy část výuky přestěhovat.

„Přes prázdniny protekla střecha, takže jsme do konce října výuku v jedné či dvou třídách museli přesunout. Naštěstí nám vyšli vstříc na konzervatoři, kde nám poskytli prostory. Souvisí s tím také samozřejmě prašnost a další věci. Oprava byla ale potřeba. Areál nevypadal vizuálně dobře a ideální nebyl ani běžný denní provoz. Jsem rád, že se teď zázemí posouvá do 21. století,“ líčí ředitel.

Učební podmínky si pochvalují rovněž kantoři. „Především zavedením nových elektrických rozvodů. Díky nim mají učebny lepší osvětlení. S obnovou se pojí i řada překážek, jako je mimo jiné občasný hluk. Ten znemožňuje průběh výuky. Celkově ale rekonstrukci vnímám kladně. Budova si ji zasloužila vzhledem ke svému historickému významu. Jako pedagog jsem trpělivá, každý dobrý výsledek potřebuje svůj čas,“ věří Kristýna Kozlová, bývalá studentka a současná vyučující literárně-dramatické výchovy.

Nový trávník v rajské zahradě

Hotovo ale v klášteře ještě úplně není. Podle plánů, jež se zatím daří dodržovat, by se tak mělo stát v srpnu letošního roku.

Během nadcházejících týdnů a měsíců se dočkají proměny některá venkovní prostranství. Patří mezi ně například parkán nad slepým ramenem, u nějž vede cyklostezka. Stavební firma tady pracuje na odvodnění a nové fasádě. Na některé činnosti má teď v zimě vliv počasí.

Oblíbenou rajskou zahradu kláštera, z níž je dnes staveniště, pak pokryje jednoduchý trávník, jako tomu bylo v minulosti. Zahrada se výrazně nezmění ani u Bílé věže. Zmizí odtud ale schody z Piaristického náměstí, takže bude na stejné úrovni jako jeho plocha.

„Čekají nás ještě práce na severní straně kostela, výměna vnějších oken, další nové fasády nebo třeba práce na přípojkách,“ dodává Hadač. Projekt opravy komplexu z větší části pokrývá evropská dotace.