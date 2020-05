Hospody a restaurace jsou otevřené a zahájily boj o zákazníky

Vrchní se blíží, na obličeji má sice roušku, ale i tak je poznat, že se usmívá. V každé ruce tři půllitry s pivem, na které se naopak usmívají žízniví hosté. Svět je zase v pořádku, chtělo by se skoro říct při atmosféře v českobudějovických Masných krámech. Hospody jsou opět otevřené.

Jenže k návratu ke stavu před koronavirovými opatřeními je hodně daleko. Někteří z restauratérů už se tam ani nedostanou. Potvrzuje to rozsáhlý průzkum MF DNES v hospodách či barech na jihu Čech.

V centru Českých Budějovic zůstalo dokonce několik podniků trvale zavřených, je to hospůdka, bistro, ale i kavárna. Jiní to zvládli, začali velmi rychle prodávat třeba z okének. O jídla do krabiček a rozvoz byl obrovský zájem. Teď už ale hosty potřebují uvnitř hospod.

Redakce prošla řadu hospod především v krajském městě – od Juvelu přes Perlu a Modrý dveře až po Černého koníčka. Všude bylo zkraje týdne poloprázdno, vyloženě útokem hospody nikde nebrali. Majitelé a provozovatelé to však přisuzovali také špatnému počasí.

Přesto situaci nepodceňují a snaží se přilákat hosty zpět i pomocí různých akcí. Třeba U Černého koníčka na Žižkově třídě mají pivo stále výrazně levnější než před koronavirem.

Někteří lidé jsou zmatení. Nevědí přesně, jak to je s rouškami a podobně. Obsluha jim tak musí radit. Všude je vidět, že na hygienu se teď dbá ještě více. To potvrzují třeba v Masných krámech. Před vstupními dveřmi si musí příchozí nasadit roušku a použít připravenou dezinfekci na ruce.

„Po restauraci se musí všichni pohybovat v roušce, sundat ji mohou jen při jídle a pití u stolu,“ řekl provozní Masných krámů František Sýkora.

Jak rychle se budou lidé vracet na obědy, si zatím Sýkora netroufá odhadnout. „Myslím si, že ti stálí obědoví klienti zůstanou věrní, turistické skupiny zatím chybí. Ale v červnu už se rýsují první zahraniční zájezdy, máme první poptávky cestovních kanceláří na obědy,“ sdělil Sýkora.

Absenci turistů pociťuje také pizzerie a penzion Fontána na náměstí Přemysla Otakara II. „Přes sezonu tvoří více než 50 procent našich hostů turisté z ciziny i České republiky. A zatím je hodně nejisté, zda vůbec přijedou třeba Rakušané nebo Němci. V kase zatím není ani jedno euro, jen koruny nebo platby kartou,“ konstatoval Petr Brom z Fontány.

Dodal, že na náměstí se zatím moc nehrnou ani místní. „Pro nás je hodně znát, když se v centru nebo okolí něco děje. Půlmaraton, letní kino, ale klidně i demonstrace. Lidé prostě zamíří do města a na tržbách se to okamžitě projeví. Teď ale nemohou ani na fotbal, takže před nebo po zápase se tu taky nikdo nezastaví. My jsme to poznali už ve chvíli, kdy se vrátily trhy na Piaristickém náměstí. Hned začali někteří chodit na kávu a podobně. Proto by bylo moc fajn, kdyby už v létě mohly být nějaké koncerty a další kulturní akce,“ naznačil Brom.

Nový zasedací pořádek i roušky číšníků

Některé hospody také musely upravit zasedací pořádek kvůli rozestupům. Třeba na Perle tak od sebe museli více oddělit boxy. „Venku na zahrádce jsme tím přišli minimálně o čtyři stoly,“ navázal Petr Klika.

Jiní naopak přistoupili k tomu, že vůbec poprvé otevřeli zahrádku. Celkově se pak hospodští a kavárníci shodují, že je až absurdní, když všichni kolem nich jsou bez roušky a oni ji musí mít prakticky po celou směnu nasazenou.

V českobudějovickém Šnytu u Malše to v prvních dnech po otevření přes obědy vypadalo klidněji než v minulých týdnech, kdy vydávaly servírky příchozím obědy v krabičkách s sebou. Lidé mohli v interiéru snadno dodržovat rozestupy i proto, že restaurace měla otevřený i salonek.

„Hosté už si začínají rezervovat stoly i na večer, ale čekáme, že se to rozjede spíš během června. Hodně lidí si stále nechává jídlo dovézt, ještě drží trošku odstup,“ reagovala provozní Šnytu Martina Třeštíková.

Velkou oblibu jídla s sebou potvrzuje i David Lachkovič, majitel Pivovaru Prachatice. „Lidé si to opravdu oblíbili. Nabízeli jsme to i dřív, ale zájem se teď výrazně zvýšil,“ uvedl.

Znovuotevření podle něj nebyl propadák ani hitparáda. „Mám pocit, že by se situace mohla ustálit. Ale určitě se ještě vše nevrací do normálu,“ dodal.

Extrémně složitá je však situace pro bary či kluby. Jejich klientela docházela ve velkém často až před půlnocí. Jenže to už teď musejí mít zavřeno.

„Navíc si myslím, že za pár měsíců spustí další vlnu omezení. Teď nás jen nechají nadechnout. Protože mám bar, tak to nevidím moc dobře. Zatím jsem přežil jen díky tomu, že mi majitel oddálil placení nájmu a energií a v bance jsem požádal o odklad platby. Otevření do 23 hodin je krátká doba, to si raději někteří koupí pití domů,“ konstatoval Pavel Šimota, který má v Krajinské ulici Drink Coffee Bar.

Příkazy vlády mu přijdou nesmyslné. „Mít neustále roušku a ještě dělat rozestupy. Nemám moc velký prostor. Tohle pro mě může být smrtelné,“ dodal.