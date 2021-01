Očkovat se musí v centrech, doprovod seniorů má dostat volno, říká hejtman

„Chceme zabránit přetížení zdravotnického systému. Proto jsme připravili tuto koncepci. Píchnutí vakcíny už je jen závěr. O úspěchu rozhodne nastavení systému, komunikace a strategie,“ uvedl hejtman Martin Kuba.

Podle něj je potřeba dát co nejdříve vakcínu co nejvíce obyvatelům nad 60 let. Předtím samozřejmě všem zdravotníkům, aby se měl o pacienty kdo starat.

„Dnes očkujeme naše zdravotníky a vidíme na dodávky na leden a únor. Máme přislíbeno11 700 a poté 19 500 vakcín,“ upozornil hejtman. Ta první větší várka bude právě pro lékaře, pečovatele a pracovníky v sociálních službách, záchranáře a podobně.

„V únoru by se pak mohlo přejít k běžné veřejnosti,“ pokračoval Kuba. Veřejnost se má pak nechat ve velkém očkovat od března do června. Jihočeských kraj by mohl mít k dispozici nějakých 400 až 450 tisíc dávek. Důležité také je zahájit kampaň a motivovat obyvatele. Cílem je, aby si maximum osob nad 60 let nechalo vakcínu píchnout.

Podle hejtmana má vzniknout něco jako čekací list, podle kterého se budou lidé zvát na očkování. Rozhodovaly by například věk, riziko, zaměstnání a podobně. Něco podobného stát také chystá.

Lidé by také měli dostat do schránek letáky, aby věděli, co mají dělat a jak dál postupovat, kde se hlásit a podobně. Fungování call centra má být samozřejmost.



„Zásadní je pak spolupráce s rodinami seniorů. Lidé by například měli dostat den placeného volna, aby mohli svého příbuzného odvézt na očkování. Není možné, aby naopak zdravotníci ke všem jezdili,“ zdůraznil Kuba.

Chce jít cestou „vysokoprůtokových“ vakcinačních center. V nich by pak v Jihočeském kraji dokázali očkovat 4-6 tisíc očkovaných denně. Centrum má být v každém okresním městě. V krajském pak možná dvě. Třeba v Českých Budějovicích by pak bylo možné očkovat 1200 lidí denně.



Prvních 975 dávek vakcíny obdržel kraj už ve středu. Rozdělily si je krajské nemocnice a použily je pro zdravotníky. Českobudějovická nemocnice obdržela 375 dávek, každá zbývající okresní nemocnice pak po stovce.

„Od ledna by nám měly chodit další dávky, což znamená zhruba 11 700 vakcín. Ty budeme používat pro nejvíce ohrožené lidi. Mezi ně samozřejmě patří zdravotníci nebo senioři v seniorských domovech. Jsou to také lidi, kteří v těchto zařízeních pracují, a dále jde o praktické lékaře nebo ambulantní specialisty,“ uvedl už dříve k očkovacím prioritám jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Podle něj bude nejdůležitější rozšířit očkování na co nejvyšší počet seniorů. Dodal, že pokud vakcínu dostanou lidé nad 65 let, umožní to dlouhodobě zrušit řadu opatření a omezení souvisejících s koronavirem.

Počet případů koronaviru na jihu Čech v posledních dnech prudce narůstal. Před koncem roku přibývalo přes 800 nakažených osob denně. Jejich kumulativní počet od začátku pandemie vzrostl k neděli 3. ledna na 41 626. Počet vyléčených se zvýšil na 35 534 a aktuálně pozitivních je 5 440 lidí. Od loňského března v souvislosti s koronavirem zemřelo v kraji 652 lidí.