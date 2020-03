Chci karanténu pro celé Strakonice, žádá starosta kvůli nakažené lékařce

„Je absolutně na místě zůstat doma a s nikým se nepotkávat. Vyzývám občany, aby začali nosit roušky, i kdyby třeba podomácku vyrobené,“ říká v rozhovoru pro MF DNES.



Žádáte, aby vláda vyhlásila okamžitě pro Strakonice karanténu právě kvůli tomu, že lékařka přišla do kontaktu s desítkami lékařů a pohybovala se po celé poliklinice...

Hlavně žádám lidi, aby karanténu začali okamžitě sami dodržovat, jde o naše zdraví, bez ohledu na to, jestli je vláda vyhlásí. Musíme zamezit tomu, aby se vir po městě roznášel dál a karanténa je jediné řešení. Doteď jsme byli malým okresním městem, kde lidé měli pocit, že je vše v pořádku a nemusí nosit třeba roušky. Asi se i styděli si roušky vzít.

Já je teď vyzývám - nasaďte si je, i kdyby to měla být rouška ušitá doma z kusu látky s igelitem uvnitř. Noste je, když jdete nakoupit, do práce. Snažte se prosím nebýt pohromadě, jedině taková opatření mohou teď pomoci a jedině tak budeme všichni ohleduplní vůči sobě navzájem.

Jak zpráva z dnešního poledne zasáhla město?

Lidé si uvědomují, jaké věci jsou důležité, že se prostě může stát něco takového a není to prostě věc, která by byla od nás daleko. Všechny prosím, aby byli zodpovědní, rozumní, samozřejmě to je nepříjemná zpráva, to pociťuje každý... Reagujeme na to i jako městský úřad, uzavíráme odbory, které nejsou zcela nezbytné, aby byly v provozu, tedy například stavební odbor, finanční.

Zajišťujete pomoc lidem, kteří budou v karanténě a nemají například možnost si dojít nakoupit?

Ano, okamžitě jsme vyčlenili pro městskou policii peníze, které budou mít strážníci na nákup potravin pro tyto případy. Lidem nákup do 500 korun přivezou domů za dveře, lidé zároveň jej nemusí ani hned platit, to budeme řešit a vyúčtovávat následně právě proto, abychom minimalizovali i styk strážníků s lidmi v karanténě.

Od obyvatel zaznívá kritika lékařky, která po dovolené v Rakousku ordinovala. Jak vnímáte to, že prvním nakaženým je právě lékař?

Osobně to považuji za nezodpovědnost, že se někdo vrátí z dovolené v cizině a jde ordinovat, kdy přichází do kontaktu s pacienty. V případě lékaře mě to mrzí o to víc, že tito lidé by měli jít příkladem. Chápu možná, že chtěla vyhovět pacientům, nicméně bohužel se pohybovala po poliklinice, která je teď na tři dny uzavřena a musí se vydezinfikovat a další lidé musí podstupovat vyšetření.

Myslím, že každý, kdo se vrátí z ciziny, by se měl nahlásit a jít okamžitě do karantény. Být ohleduplný vůči ostatním. Zároveň si myslím, že by lidé prostě už od okamžiku, kdy bylo jasné, že je to rizikové, na dovolené a do zahraničí cestovat neměli.