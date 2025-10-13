Velká rvačka před diskotékou. Mladík vysklil jiným dveře, pak napadl policistu

  9:38,  aktualizováno  9:38
U bitky před diskotékou v Katovicích na Strakonicku zasahovali o víkendu policisté z Jihočeského i Plzeňského kraje. Do potyčky se totiž zapojilo několik desítek lidí. Záchranáři odvezli do nemocnice dva zraněné mladé muže. Jeden z agresorů, osmnáctiletý mladík, skončil v cele.

Několik policejních hlídek ze Strakonicka, Písku i Plzeňského kraje vyjíždělo v sobotu kolem třetí hodiny ráno do Katovic. Lidé oznamovali, že tam došlo na diskotéce k velkému konfliktu a na místě jsou i zranění.

Slovní rozepře vyústily ve fyzické napadání mezi desítkami lidí. „Osmnáctiletý mladík pod vlivem alkoholu strčil jiného muže takovou intenzitou, že ten spadl a rozbil vchodové dveře do místního restauračního zařízení,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová. Na zasahující policisty pak vulgárně křičel a neváhal jednoho z nich fyzicky napadnout.

Bitka na diskotéce začala hádkou, na konci létaly židle i cihly

Nejen tento agresor, ale i další účastníci bitky putovali na policejní obvod. Někteří byli propuštěni po podání vysvětlení, již zmíněný osmnáctiletý mladík zůstal v policejní cele.

Po jeho vystřízlivění mu policisté sdělili obvinění ze spáchání trestných činů poškození cizí věci, výtržnictví a násilí proti úřední osobě.

Na místě zasahovaly i dvě posádky záchranářů. K ošetření odvezli dva mladé muže do strakonické nemocnice.

Za rvačku před diskotékou v centru Prahy hrozí cizincům až deset let

„Staršího z nich transportovali s podezřením na středně těžké zranění hlavy na chirurgické oddělení, tam převezli i druhého zraněného, který byl mladší 18 let. Proto o jeho zranění nemohu poskytnout bližší informace,“ uvedla mluvčí jihočeských záchranářů Kristina Vrkočová.

„Co přesně stálo za incidentem a jeho okolnostmi, se budou dál zabývat policisté z obvodních oddělení i kriminalisté. Budou stanovovat další právní kvalifikace,“ doplnila Krausová a dodala, že policisté hledají i svědky noční bitky. Ti mohou své informace volat na linku 158.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor:
Vstoupit do diskuse