Několik policejních hlídek ze Strakonicka, Písku i Plzeňského kraje vyjíždělo v sobotu kolem třetí hodiny ráno do Katovic. Lidé oznamovali, že tam došlo na diskotéce k velkému konfliktu a na místě jsou i zranění.
Slovní rozepře vyústily ve fyzické napadání mezi desítkami lidí. „Osmnáctiletý mladík pod vlivem alkoholu strčil jiného muže takovou intenzitou, že ten spadl a rozbil vchodové dveře do místního restauračního zařízení,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová. Na zasahující policisty pak vulgárně křičel a neváhal jednoho z nich fyzicky napadnout.
|
Bitka na diskotéce začala hádkou, na konci létaly židle i cihly
Nejen tento agresor, ale i další účastníci bitky putovali na policejní obvod. Někteří byli propuštěni po podání vysvětlení, již zmíněný osmnáctiletý mladík zůstal v policejní cele.
Po jeho vystřízlivění mu policisté sdělili obvinění ze spáchání trestných činů poškození cizí věci, výtržnictví a násilí proti úřední osobě.
Na místě zasahovaly i dvě posádky záchranářů. K ošetření odvezli dva mladé muže do strakonické nemocnice.
|
Za rvačku před diskotékou v centru Prahy hrozí cizincům až deset let
„Staršího z nich transportovali s podezřením na středně těžké zranění hlavy na chirurgické oddělení, tam převezli i druhého zraněného, který byl mladší 18 let. Proto o jeho zranění nemohu poskytnout bližší informace,“ uvedla mluvčí jihočeských záchranářů Kristina Vrkočová.
„Co přesně stálo za incidentem a jeho okolnostmi, se budou dál zabývat policisté z obvodních oddělení i kriminalisté. Budou stanovovat další právní kvalifikace,“ doplnila Krausová a dodala, že policisté hledají i svědky noční bitky. Ti mohou své informace volat na linku 158.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz