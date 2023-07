Komunitní centrum ve Strakonicích bude hotové o rok a půl později

Dělníci se brzy vrátí do areálu bývalého Fezka ve Strakonicích, kde už vloni mělo být hotové nové komunitní centrum. První pokus se ale nevydařil, když tehdy vysoutěžená firma ACG-Real z Tábora zbankrotovala a opustila staveniště po několika týdnech prací.

Radnice tedy musela vyhlásit nové výběrové řízení, v němž uspěla prostějovská společnost PV Stav.

„Teď je hotová načisto střecha, krov, vyrobený je také výtah, ale chybí výtahová šachta a nejsou udělané ani příčky. Zatím je po předchozí firmě dokončená přibližně pětina prací,“ přiblížila současný stav mluvčí strakonické radnice Markéta Bučoková.

Dostavba centra by podle nabídky vítězné firmy měla stát celkem 21,7 milionu korun s tím, že i s rekonstrukcí budovy má být hotovo do 190 dnů od předání staveniště. „Pokud vše půjde podle plánu, začátkem příštího roku už by nové centrum mohlo začít sloužit veřejnosti,“ upřesnil strakonický místostarosta Rudolf Oberfalcer.

„U oprav starých domů je to ale vždy nejistá otázka. Nikdy nemůžete vědět, jestli se nenarazí na nějaké nečekané komplikace, čímž by se mohly navýšit i konečné náklady,“ doplnila mluvčí radnice.

Nově vysoutěžená firma naváže na práci předchůdce s tím, že po společnosti ACG-Real není třeba cokoliv předělávat. Změna zhotovitele by se neměla nijak promítnout ani do celkové výše nákladů.

Kapacita bude 33 návštěvníků

Co se týče stavebních prací, cílem rekonstrukce bývalého objektu továrny Fezko je kompletní obnova fasád či střešních a stropních konstrukcí. Počítá se také s odstraněním přístavby schodiště a nahrazením lehkou ocelovou konstrukcí do výše dvou podlaží, do níž bude zakomponované nové schodiště a výtah pro zajištění bezbariérového přístupu.

Samotný prostor komunitního centra budou tvořit vestavěné prosklené buňky opláštěné pohledovými deskami. Bude v nich vše potřebné od kuchyňského zázemí přes zasedací místnosti pro přednášky či workshopy, herna pro děti či několik kanceláří. Kapacita centra bude 33 návštěvníků všech věkových kategorií.

Strakonická radnice současně připustila, že přerušení prací a nové hledání firmy, která centrum vybuduje, oddálilo jeho dokončení přibližně o rok a půl.

„Je to pochopitelně nepříjemné, obzvlášť v případě, že je projekt vázaný na dotaci. Vše se ale podařilo vyřešit,“ ujistila Bučoková a dodala, že město na přestavbu areálu získalo příspěvek z IROP MAS Strakonicko přesahující šest milionů korun.

11. srpna 2022