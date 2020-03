V Písku se rozhořel spor o kočičí útulek, radnice ho odmítá postavit

Útulek pro kočky stavět nebudeme. Nemáme k tomu žádnou zákonnou povinnost a navíc by to městské kasy stálo peníze.

Těmito slovy se dá shrnout tříhodinové jednání píseckého místostarosty Ondřeje Veselého (ČSSD) s představiteli Strakonic a Milevska, kteří v polovině ledna probírali situaci s toulavými kočkami.

Města Strakonice a Písek totiž společně provozují útulek pro psy, který zřejmě i nadále bude sloužit pouze jim.

Jenže situace s opuštěnými kočkami v Písku se podle řady lidí ve městě musí řešit. Důkazem je petice za vybudování útulku, kterou ve třicetitisícovém městě před časem podepsaly více než 3 000 lidí. Ani to však radnici nepřesvědčilo.

„Bohužel se k tomu vedení města postavilo tak, že žádné takové zařízení ve městě není třeba. Z vlastní zkušenosti ale vím, že toulavé kočky se stávají problémem, které město nechce řešit,“ vysvětluje Eva Hulcová, jež vede spolek Písecké kočky starající se o opuštěná zvířata.

Jenom za minulý rok jí prošlo domácím depozitářem 167 koček, o které se starala ve svém volném čase. Toulavá zvířata buď sama odchytává, nebo je přivážejí náhodní nálezci.

„Městská policie nalezené kočky v mnoha případech nechce přebírat. Města a obce ale mají ze zákona povinnost se o taková zvířata postarat,“ dodává Hulcová s tím, že některé z koček nabízených k adopci sama čipuje, což pomáhá při budoucím veterinárním vyšetření.

Místostarosta Veselý však jakékoliv porušování zákona odmítá. „Nemyslím si, že bychom museli útulek zřizovat. My se o kočky staráme, po odchytu dostanou základní ošetření, které hradí město. Necháme je vykastrovat a vrátíme je na místo odchytu. Kdybychom takové zařízení v Písku postavili, brzy by kapacita přestala stačit, protože by k nám zvířata dávali lidé ze širokého okolí,“ tvrdí Veselý.

Hlavní problém je financování

Navíc se obává toho, že by provoz a postavení útulku vyšlo na spoustu peněz. Podle něho radnice Hulcové nabízela prostory pro vybudování zařízení. „Jenže jsme dostali odpověď s tím, že by spolek chtěl ještě dva a půl úvazku včetně služebního auta, což jsme odmítli. Mohli jsme poskytnout pouze pozemky,“ říká Veselý.

V podobném duchu uvažuje i strakonický starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost), podle něhož jsou hlavním problémem finance.

„Je těžké na takovou věc brát peníze z rozpočtu, když u koček na rozdíl od psů neexistuje žádný poplatek. V nedalekých Mutěnicích funguje depozitum pro kočky, které můžeme jako město podpořit maximálně desítkami tisíc korun ročně,“ shrnuje Hrdlička.

Ani to však není pro mnohé ochránce zvířat dostatečný argument. „Písek i Strakonice mají společný útulek pro psy. Proč je problém zařízení rozšířit i o oddělení pro kočky? Města by tak ušetřila, podobně to funguje třeba v Táboře nebo Krumlově,“ myslí si Vladimír Kössl, provozovatel odchytové služby a záchranné stanice Animal Rescue ve Starých Hodějovicích.

Dodává, že by situaci pomohlo vyřešit i povinné registrování koček. Snáze by se pak dohledal majitel a zbytečně by se neplnily útulky.

Je to politický boj, tvrdí Veselý

O potřebnosti podobného zařízení je přesvědčený i písecký opoziční zastupitel Martin Brož (Piráti), který je jedním z autorů petice na vybudování městského útulku.

„Pro mě je důležité jej mít kdekoliv. Obce mají povinnost se o odložená zvířata postarat. Nemusí se nutně vybudovat městské zařízení, podle mě je ale taková možnost z dlouhodobého hlediska nejlevnější,“ podotýká.

Kvůli Veselého postoji v otázce toulavých koček se navíc Brož na posledním jednání zastupitelstva překvapivě pokusil o odvolání místostarosty z funkce. Návrh však u většiny zastupitelů narazil a hlasování o odvolání se nakonec nedostalo ani do programu jednání.

„Nikdo z lednového jednání neviděl žádný výstup. Mluvilo se také o zavádění předávacích protokolů od městské policie, které ale nijak nedopadlo. Nyní není možné ani zjistit, zda bylo ztracené zvíře někam umístěné, nebo vůbec nalezené. Spíše jsme svědky jeho mediálních lží,“ vysvětluje Brož důvody, proč by měl Veselý opustit křeslo místostarosty.

S tím však Veselý nesouhlasí a bere Brožovy snahy jako pokus o politický boj. „Tohle ale není jen otázka pana Brože, podobně fungují všichni Piráti v Písku. Přijde mi nepřijatelné, aby někdo od nich žádal odvolání člena vedení města bez pořádného odůvodnění a bez toho, aby to předem s někým vůbec probral. Z toho mám dojem, že chtějí jen bořit a na tvoření nejsou vůbec nastavení,“ reaguje Veselý.