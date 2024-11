ODS po odchodu Pirátů z budějovické koalice musí hledat hlasy u opozice

Bude to dál pohodové vládnutí, nebo je zaděláno na pořádný problém, protože se nebude dařit schválit některé zásadní věci? Už v pondělí se při jednání zastupitelstva menšinová vláda v Českých Budějovicích dozví, jak na tom ve skutečnosti je.

Piráti koalici opustili 21. října, znamenalo to i o tři hlasy méně a ztrátu křehké většiny. Nyní je ve vedení radnice ODS se Společně pro Budějovice (TOP 09 a lidovci) a Jihočechy 2012. To je ale dohromady jen 20 z 45 zastupitelů.

Proto musí hledat další podporu u opozičních zastupitelů od hnutí ANO přes Občany pro Budějovice (OPB) až po SPD. Piráty i s ohledem na jejich říjnové rozhodnutí vynechají. U velké většiny bodů na schůzi zastupitelů to i bez vyjednávání často není problém a podpora je velká napříč politickými stranami.

Kudláčková kritizovala změnu územního plánu

Jenže v pondělí je hned na začátku programu volba nové radní a pak také uvolněného náměstka primátorky a tam může nastat problém. Už v říjnu se takto nepodařilo do rady dostat Lucii Kozlovou (ODS), jinak náměstkyni hejtmana. Kozlová by měla nahradit spolustraníka Zbyňka Sýkoru, který se stal senátorem, a tak na post radního rezignoval.

„Budeme o podpoře jednat napříč kluby kromě Pirátů. Uvidíme, jak se k tomu ostatní postaví,“ předeslal náměstek primátorky Petr Maroš (ODS). Právě on se má přesunout z pozice neuvolněné na uvolněnou, tedy na plný úvazek. „Už dva roky jsem na radnici prakticky pořád a je toho opravdu hodně, takže proto tato úprava,“ vysvětlil Maroš.

I ve chvíli, kdy by se jim podařilo získat dostatek hlasů, bude v jedenáctičlenné radě chybět stále ještě jeden člověk, a to za pirátku a dnes již bývalou náměstkyni primátorky Zuzanu Kudláčkovou. I to chce ODS a spol. změnit.

Kudláčková skončila v říjnu poté, co vyvrcholily spory kolem zástavby u chráněných Vávrovských rybníků mezi sídlišti Máj a Vltava. „Důvodem k mému odchodu je především aktuální rozdílný názor mezi koaličními partnery a naším zastupitelským klubem na zásadní změnu územního plánu v evropsky významné lokalitě Vávrovské rybníky,“ prohlásila Kudláčková. Problémů ale podle jejích slov bylo více.

Jak už MF DNES předpokládala, složit v Budějovicích novou většinovou koalici je aktuálně nereálné. To v týdnu potvrdila i primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS). „V nejbližší době se na současném uspořádání určitě nic nezmění a budeme vždy hledat podporu u dalších zastupitelských klubů,“ konstatovala.

ANO chce prosadit své priority

Rozhodně si o ni budou muset radní říct, jestli chtějí v prosinci schválit dokument asi nejzásadnější, a to rozpočet krajského města na rok 2025.

„Ani si nevzpomínám, zda se někdy pracovalo jen s rozpočtovým provizoriem. Ale nečekám, že poběží s žádostí o podporu zrovna za mnou,“ reagoval exprimátor Juraj Thoma (OPB), který byl poprvé zastupitelem už v roce 1998.

To, že se blíží zásadní jednání, si uvědomují i členové hnutí ANO. „Materiály pro pondělní jednání jsem samozřejmě viděl. Budeme se o tom určitě bavit ještě i v pondělí v zastupitelském klubu. Ale už minule se ukázalo, že prosadit personální změny ve vedení radnice může být složité,“ uvedl Viktor Lavička z ANO.

A s rozpočtem to může být hodně podobné. „To je odraz politického snažení v každém roce. Jako předseda finančního výboru jsem byl u prvního kola schvalování. Uvidíme, jaká bude aktuální podoba po úpravách. Chceme, aby v návrhu byly i naše priority. Se členy klubu se sejdeme 9. prosince a tam se tím i případnou podporou rozpočtu budeme zabývat,“ dodal.