Zdravotníci strakonické nemocnice si v klipu zahráli na dudy i piano

Někteří ze zaměstnanců, jako například šéf hemodialýzy Josef Moltaš vystupující s dudami, na svůj nástroj skutečně hrají.

V novém videu se objevují lékaři i sestry ze všech medicínských oborů v nemocnici a diváci si tak mohou prohlédnout i většinu interiérů od ambulancí přes jednotku intenzivní péče a operační sál až po chodby a schodiště.

„Záměrem je popřát všem do nového roku. A protože mám rád pozitivní energii, chtěl jsem ji šířit dál. A jsem rád, že drtivá většina kolegů byla pro a vystupovala v tom. Chtěl jsem ukázat celou nemocnici, což se i povedlo,“ říká gynekolog Roman Zaremba, který je autorem videa.

Záběry natáčel od konce loňského ledna až do prosince, nejsložitější bylo sehnat všechny hudební nástroje.

„Jedním z nejtěžších bylo piano. Původně jsem uvažoval o křídlu, ale to jsem nakonec vzdal, protože je moc velké a těžké. Pak mi poradili, že existuje digitální piano, které váží jenom 40 kilo. V hudebninách ho neměli, ale dali mi tip na mateřskou školu, kam ho prodali. A díky vstřícnosti paní ředitelky nám ho ze školky půjčili,“ popisuje Zaremba.

Na digitální piano si nakonec zahráli lékaři na plicním a také na gastroenterologickém oddělení.

„Neměl jsem problém většinu lidí pro to nadchnout. Chtěl bych jim poděkovat za to, že do nahrávky šli. Myslím, že se nám společně povedlo zachytit atmosféru, která v nemocnici panuje,“ dodává autor videa, které si na Youtube prohlédlo už přes 52 tisíc lidí.