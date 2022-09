Budějovický biograf Kotva nabídne programy pro seniory i školáky

Noví majitelé také ohlašují částečný návrat do minulosti, krom toho si ale připravili i mnoho novinek. Změnili název, grafickou prezentaci a promítací program doplňují o zajímavá zpestření.

„Je pro nás důležitá i minulost, proto se například vracíme k označení biograf a zařazujeme do programu filmové festivaly nebo promítání baletu. Chceme být tak trochu jiné kino, nejsme konkurence Cinestaru, ale spíš jeho 18. sál, který nabízí něco trochu jiného,“ uvedl s nadsázkou předseda asociace Daniel Habrda.

Největší změny se týkají programu, který by měl zaujmout co nejširší spektrum návštěvníků. „Nabídneme proto jak mainstreamové filmy, tak ty umělecké a méně známé. S programem na míru oslovíme spolky pro seniory nebo základní a střední školy. Důležitou novinkou je také Baby klub,“ sdělil Habrda k programu.

Nejbližší program 8. září, 17:30 Princezna rebelka

8. září, 20:00 Jan Žižka

9. září, 19:00 Ladislav Zibura: 40 dní pěšky do Jeruzaléma

10. září, 18:00 Přes hranici

10. září, 20:00 Bullet Train

11. září, 16:00 Můj soused Totoro

11. září, 20:00 Jan Žižka

Baby klub by měl nabídnout možnost zajít do kina i rodičům, kteří se tam jinak kvůli svým malým dětem jen tak nepodívají. „V sále se nikdy úplně nezhasne a bude tam vyhrazené místo pro kočárky i batolení dětí. Každý bude navíc předem počítat s občasný hlukem, který tak nikomu nebude vadit,“ doplnili organizátoři. Pro tyto potřeby v biografu vytvořili i speciální přebalovací místnost.

Promítání filmů pak doplní doprovodný program. Podle provozovatelů je návštěvníkům potřeba nabídnout i něco navíc. Ve vstupní hale tak poskytnout prostor začínajícím kapelám, které zpříjemní chvíle před začátkem promítání.

Prostorné chodby pak asociace využije k pořádání výstav. V současné době si před filmem můžete prohlédnout hudbou inspirované obrazy Vladimíra Kiseljova.

Nadšencům pak biograf nabídne možnost účastnit se filmového klubu, ve kterém se budou promítat umělecky cenné a raritní snímky. „Bude jednou za 14 dní a budeme v něm promítat úspěšné filmy z festivalů a ciziny, které běžný divák mnohdy nemá ani šanci vidět,“ uvedl Martin Zeman, který českobudějovický klub povede.

Další významnou novinkou by mělo být občasné uvedení malých divadelních představení, která by se podle organizátorů mohla vejít na pódium před plátnem, nebo občasné pořádání přednášek se zajímavými hosty. Jako první do Kotvy dorazí českobudějovický cestovatel a spisovatel Ladislav Zibura.

Na příští dva týdny pak v biografu plánují promítat například filmy Jan Žižka, Minamata s Johnnym Deppem nebo Bullet Train s Bradem Pittem. Bližší informace o provozu kina a plánovaných promítáních naleznou zájemci na webu.