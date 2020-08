Místo sprchy slouží řeka. V některých tábořištích kempují postaru

„No, teplejší než ráno to tedy není,“ žertuje mladý muž, zatímco celý mokrý vystupuje z Teplé Vltavy. Přes prostorný travnatý plac mezi stromy si to namíří ke svému obytnému přívěsu. Zatímco doma by se osprchoval, v tábořišti u Soumarského mostu na Prachaticku sprchy nejsou, tak musí do studené řeky.

Koupelny tam ale nikomu nechybí. Ani zásuvky s elektřinou nebo wi-fi. Ti, kdo do šumavského tábořiště poblíž Volar jedou, dobře vědí, že se v něm táboří podle starých způsobů, a mnohým to tak vyhovuje. Jezdí sem se stany, karavany nebo přívěsy.

„Lidé s tím počítají. Pravidelní hosté si spíše přejí, aby se to tu neměnilo. Je to takové retro, oni se vrací a užívají si přírody,“ vysvětluje správkyně kempu Eva Klementová.

Tábořiště se rozprostírá po obou březích řeky. Na každém je kiosek s občerstvením. Pitná voda v kempu je, host musí vzít lahve nebo kanystr a dojít k pumpě, kde si vodu nabere.

Kromě sprch tam nenajdete ani klasické splachovací toalety, chodí se na suché WC. V kempu funguje i půjčovna lodí, protože leží na oblíbené vodácké trase horního toku Vltavy.

Lidé se tam vracejí i dvacet let

I nyní Klementová rozpoznává mezi hosty tváře, které přijíždějí na dovolenou každý rok. Letos však pozoruje zvýšený zájem i od těch, kteří na „Soumaráku“ předtím nebyli.

„Je to nejspíše koronavirem. Myslím, že lidé raději zůstávají toto léto v Česku. U nás ale nenastane situace, že by někdo přijel a nenašli jsme pro něj místo. Kemp je tak prostorný, že se dost možná nikdy nezaplní úplně,“ podotýká správkyně.

Ceny jsou příznivé. Dospělý platí 35 korun za noc, za stan stejnou částku, za obytný přívěs 60 korun. Výhodou je také umístění, z kempu se dá naplánovat řada cyklovýletů nebo procházek do šumavské přírody. Přímo u tábořiště je i vlaková zastávka.

Pokud ještě zůstaneme na Šumavě a přesuneme se proti proudu Teplé Vltavy, postaru se táboří také v Zahrádkách u Borových Lad na Prachaticku. Tam na první pohled zaujmou ceny za ubytování, které se – stejně jako kemp samotný – nemění řadu let. Děti platí patnáct, dospělí dvacet korun.

I Zahrádky každý rok vítají známé tváře. „Takových, kteří se vracejí pravidelně, je poměrně hodně. Máme tu i takové, kteří přijíždějí dvacet a více let. Vyhovuje jim to, chválí si, že je to takové klidnější než klasické kempy,“ povídá správce Aleš Strakoš.

Oproti Soumarskému mostu je tu navíc možnost připojit se na elektřinu. Jinak ale příchozí počítají se suchou toaletou, pitnou vodou ze studny, nesmí jim vadit ani ledová voda v řece, moderní sprchové kabiny tam nenajdete.

Ani v Zahrádkách není hlava na hlavě, své místo v tábořišti najdete, i když přijedete nečekaně. Z Borových Lad pak turisté mají řadu možností, kam vyrazit na výlet. Chodí například na Knížecí pláně nebo hraniční přechod Bučina, kratší procházku nabízí naučná stezka na Chalupské slati.

Posekaná louka a ohniště

Na Šumavě jsou k dispozici i takzvaná nouzová nocoviště. Smí se na ně jen se stany a pouze na jednu noc. Jde o travnaté plácky ohraničené zábradlím z dřevěných klád. Je jich sedm a jsou od sebe vzdálené tak, že zdatnější turisté pomocí nich mohou přejít prakticky celé pohoří. Pokrývají území od Železné Rudy až po Novou Pec u Lipna.

Další varianty, kde se vyhnete letnímu ruchu v kempu, nabízí portál bezkempu.cz. Většinou je tu na výběr ze strohých, menších tábořišť, kde se dá rozložit stan nebo zaparkovat karavan či přívěs. Platí to například pro takzvané Místo na louce u Myslkovic na Táborsku. Jde o kus vysekané louky s výhledem na okolní přírodu, jsou tam lavice na posezení a ohniště. Pitnou vodu musí mít hosté svou, není tam WC.

„Okolní krajina je vhodná pro pěší výlety, cykloturistiku, najdete zde i mnoho památek, lesy a rybníky s možností koupání v přírodě,“ uvádí v nabídce Jiří, který plac pronajímá.

Oblíbené jsou také Rybníky Černá v Pošumaví u Lipna. Zdejší prostor poskytuje táboření přímo u rybníků a rybářských sádek, ve kterých si po domluvě s majitelem lze chytit rybu bez povolenky. Pitná voda a toalety k dispozici jsou, ale jen u začátku rybníků. Tam je otevřená také Rybářská bašta, restaurace s rybími pochoutkami. Rozdělávání ohně je tam povoleno.

Romantické přírodní tábořiště se pak rozkládá u Vltavy na hranici Blanského lesa. Do menšího kempu U Kelta se dostanete buď po řece, nebo z obce Záluží na Českokrumlovsku.

Pitnou vodu mají z vlastního vrtu, je tam elektřina i splachovací toalety. Lidé se koupou v řece. U kiosku s čepovaným pivem a občerstvením mají posezení.

U Kelta najdete především lidi ve stanech, občas přijíždějí i karavanisté. „V okolí je řada míst, kam se od nás mohou návštěvníci vydat pěšky nebo na kole. Na druhém břehu řeky je poblíž bývalé keltské oppidum u Třísova nebo zřícenina Dívčí kámen. Pokud mají loď, někdy hosté přeplují řeku a jdou na výlet,“ podotýká majitel kempu Luboš Antonie Šesták.