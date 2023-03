Proměna písecké vodárny u Otavy na kemp s tělocvičnou začne letos v létě

Se stavbou chtějí zástupci radnice začít už v létě a vše by mělo být hotové do konce roku 2025. Projekt počítá s rekonstrukcí zchátralých budov, se stavbou sociálního zázemí, úpravou terénu či vybudováním cest a parkovacích stání. Chybět nebude ani recepce, kuchyňka a další zařízení.

„Na projekt jsme získali dotaci od ministerstva průmyslu a obchodu určenou na obnovu brownfieldů pro podnikatelské využití ve výši 30 milionů korun. Město ze svého rozpočtu doplatí dalších přibližně 19,5 milionu,“ uvedla místostarostka Petra Trambová (Pro Písek) s tím, že podmínkou dotace je předání staveniště do konce června 2023 a dokončení stavby nejpozději v roce 2025.

V areálu bývalé vodárny by tak v příštích letech mělo vzniknout až třicet míst pro stany a jedenáct pro auta a karavany. Součástí akce je také přestavba jedné z vodárenských budov na multifunkční tělocvičnu. Ta bude mít rozměry přibližně 8 x 16 metrů a mohla by sloužit pro kurzy jógy, lekce bojových sportů nebo volnočasové míčové hry jako florbal či fotbal.

„Nyní řešíme otázku, jak má celý areál fungovat. Ideální by bylo najít na sezonu soukromého provozovatele a v zimních měsících tělocvičnu poskytnout místním sportovním oddílům,“ sdělila Trambová.

Od kempu si vedení radnice slibuje zvýšení turistické atraktivity celého Písecka. Nesloužil by primárně vodákům sjíždějícím Otavu, ale také cyklistům, kteří jsou zvyklí vyrážet na velké výletní okruhy.

„Vodáci plavící se po Otavě často končí právě v Písku, nemají zde ale žádné zázemí, a tak jen naloží lodě do aut a odjedou pryč. Díky kempu tu budou moci přespat a vyrazit třeba za krásami města. Největší potenciál ale vidíme v cyklistech, kteří by mohli Písek vnímat jako ideální startovní pozici pro své vyjížďky,“ přiblížil šéf destinační společnosti Píseckem Michal Jánský.

Cyklisty láká jak na projížďky po Píseckých horách, tak k návštěvě nedalekého hradu Zvíkov či zámků Orlík a Blatná. Velké možnosti pak vidí také v zázemí pro obytná vozidla, která jsou poslední roky vyhledávaným způsobem, jak trávit dovolenou. S tím souhlasí i místostarostka Trambová. „Nejbližší podobné zařízení je až ve Strakonicích. Máme tak možnost zaujmout opravdu velký počet lidí,“ řekla.

Nové rekreační zařízení by se podle zástupců města mělo obejít bez gastronomických zařízení, která by byla náročná na provoz. „V areálu budou kuchyňky a možná nějaké automaty s občerstvením, počítáme ale s tím, že na jídlo si zákazníci zajdou do přilehlých restaurací U Smetáka, do Papíráku nebo přes lávku do penzionu Sport,“ vypočítala Trambová.

Vodáci tu nejsou, zní kritika

Mezi píseckými zastupiteli se najde ale i několik odpůrců projektu. Například Marek Anděl (Písek srdcem a rozumem) projekt kritizoval jako zcela zbytečný.

„Vodáci do Písku nejezdí a stavět vodácký kemp bez vodáků je jako stavět lyžařskou sjezdovku bez sněhu,“ vyjádřil se na jednom ze zasedání zastupitelstva. Dodal také, že místo je špatně dostupné a záměr města se nelíbí ani místním obyvatelům, kteří se obávají nadměrného hluku.

Problematickou dopravu v lokalitě a obavy místních připouští i vedení města, nicméně to dle nich není velká komplikace a vše řeší. „S obyvateli, kterých se stavba kempu dotýká, jsem se již dvakrát sešel a podrobně jim představil plány. Při druhé schůzce už na mě neměli žádné dotazy ani připomínky. Myslím si tak, že počáteční odpor je už pryč,“ řekl místostarosta Josef Soumar (Piráti).

Doplnil, že lidé se báli především velkého návalu lidí a bujarých večírků do ranních hodin, které by rušily klidnou lokalitu. „Seznámil jsem je s konkrétními počty míst pro ubytování a naším záměrem na klidný kemp po vzoru Rakouska, kde je od deseti večer noční klid. To místní uklidnilo,“ doplnil Soumar.

Co se dopravy týká, skupuje město pozemky okolo příjezdové cesty, aby v nejkritičtějším místě mohlo zvýšit bezpečnost a průjezdnost. Další problematické místo, podjezd pod železniční tratí, kde někdy zůstávala zaseknutá nákladní auta, radnice opatřila světelnou signalizací. Od té doby se tam nehoda nestala.

Areál bývalé vodárny se nachází na okraji města Písek pod Hradišťským kopcem, prázdný je od roku 2019, kdy vybudovali novou úpravnu vody. Budovy, které se na pozemku nacházejí, jsou z let 1948 a 1969. Součástí areálu je i jeden významný objekt, který je cennou stavebně-historickou památkou z roku 1899.