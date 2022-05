Náklady na opravu budějovické Slavie rostou, zastupitelé ji přesto schválili

Na jednání zastupitelů to v pondělí chvílemi vypadalo, že rekonstrukci a dostavbu Slavie v centru Českých Budějovic potká stejný osud jako před pár lety plány na novou sportovní halu. Zatímco z multifunkčního centra sportu nic nebylo, kulturní dům nakonec dostatečnou podporu získal.

Vedení města může vypsat výběrové řízení a začít hledat firmu, která velkou proměnu zajistí. Radní to mají schválit v červnu. Samotné práce by pak začaly na konci letošního nebo na začátku příštího roku.

Část zastupitelů ovšem upozorňovala, jak moc narostla původní cena rekonstrukce. Z prvotních odhadů kolem 400 milionů korun to bylo později 560 milionů a nyní se podle předběžných nabídek ukázalo, že to může být dokonce 650 až 730 milionů.

„Ten projekt je výborný, to už jsem říkala. Ale problém je, a vnímám to tak i z předložených materiálů, z čeho to město bude financovat. Neřešíme Slavii jako projekt, řešíme peníze,“ upozornila opoziční zastupitelka Zuzana Kudláčková (Piráti). Ji i další politiky hlavně z řad opozice zajímalo, zda pak nebudou chybět peníze na další důležité akce města, například vybudování nových městských bytů.

Náměstek primátora Juraj Thoma (Občané pro Budějovice) upřesnil, jak radnice hodlá proměnu Slavie zaplatit. Mimo jiné předpokládá, že by mohly Budějovice získat dotaci 160 milionů korun z Národního plánu obnovy.

„A při financování plánujeme kombinaci úvěru, vlastních zdrojů a dotace,“ vyjmenoval. Platby budou rozdělené do několika let, protože i samotná přestavba má trvat až do roku 2025.

„Určitě jsme se nevykašlali třeba na stavbu městských bytů. Ale teď řešíme Slavii. Jen doufám, že se tato akce na podzim s volbami nezastaví, když na ni spoustu lidí vynaložilo tolik práce,“ konstatoval Thoma.

Nejen dům, ale i okolí

Součástí projektu není jen proměna historického, 150 let starého objektu, ale také jeho okolí. Dostavba budovy bude směřovat k Jihočeskému muzeu, čímž se zvětší hlavní sál ve třetím patře.

V prvním patře bude malý sál pro koncerty, přednášky, klubové kino a podobně. V prvním podlaží bude také kavárna, restaurace a bar. Dále tam počítají s klubovnami, kancelářemi a zasedací místností.

Směrem k řece to bude vypadat také úplně jinak – k vodě povedou odpočinkové schody. Stavební firma pak bude mít za úkol obnovit i venkovní scénu s parčíkem u Slavie, kde by měly být koncerty a další vystoupení.

Novou podobu navrhly pařížský ateliér Chaix & Morel et Associés, vídeňské studio Christian Anton Pichler a architekt Jan Proksa.

Thoma také zmínil, jak by to mělo být s následným provozem a ekonomikou objektu. Podle předběžné analýzy by měla Slavie do pěti let fungovat tak, aby ji nebylo nutné dotovat z rozpočtu města. Opozice však i v tomto případě přidala kritiku.

„Ta čísla vychází z předpokladu, že tam bude v průměru každý den jedna akce pro 300 osob. To je myslím pro Budějovice nereálné. Radnice nemá přesnou představu, jak moc to bude muset dotovat. A to nemluvím o tom, že už při rekonstrukci se mohou objevit další nepředvídané věci, což je u takto starých budov časté,“ varoval opoziční zastupitel a hejtman Martin Kuba (ODS).

Politici rovněž upozornili, že u takto obrovské investice mělo vedení radnice předložit zároveň ekonomický výhled města a jeho finanční možnosti v následujících letech, což se nestalo.

Jiní jim oponovali, že je to velmi dobře připravený projekt a byla by chyba ho zastavit. Budějovice tím mají získat velký obecní dům. Zásadní pro celou věc bude zřejmě ještě listopad letošního roku, kdy by mělo už nové vedení Budějovic schválit výsledky soutěže a následně podepsat smlouvu se zhotovitelem.