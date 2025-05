V KD Slavie chceme větší hospodu, řekla radnice. Vítězný návrh hodila pod stůl

8:40, aktualizováno 8:40

Už tak dost problematická přestavba KD Slavie v centru Českých Budějovic se dostala do dalších potíží. Vedení města odmítlo podobu vybavení části interiérů tak, jak ji navrhl vítězný architektonický tým. Náměstek primátorky Petr Maroš (ODS) to zdůvodnil tím, že by pak měla restaurace moc malou kapacitu. Nové zadání nechal zpracovat Metrostav jako zhotovitel, což okamžitě vyvolalo odpor u některých odborníků i části veřejnosti.