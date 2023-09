Katolické lesy chtějí obnovit těžbu kamene u Hosína, plánují i odstřely

Vznikly při českobudějovickém biskupství v roce 2014. Hospodaří na 3,5 tisících hektarech, převážně vrácených v restitucích. Z pohledu plochy celé budějovické diecéze rozkládající se od Sušice po Pelhřimovsko to není velká lesní rozloha. V jižních Čechách mají více lesních pozemků třeba Vyšebrodský klášter nebo Arcibiskupství Pražské. JKL vznikly po restitučním vypořádání bývalého církevního majetku, které doprovázely četné soudní spory. Některá pozdější zpochybnění restitučních nároků a jejich soudních uznání posloužila politickým stranám jako body do minulé kampaně ke komunálním volbám. Nakonec návrhy na nové určující žaloby a tedy na vymáhání už restituovaných církevních nemovitostí v zastupitelstvech neuspěly. To je i případ kauzy pozemků na Děkanských polích na okraji Budějovic.