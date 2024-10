V Jindřichově Hradci vybrali developera, kasárna promění v byty i zeleň

Developera, který se ujme Dukelských kasáren, už znají v Jindřichově Hradci. „Již v minulosti jsme avizovali, že bychom chtěli lokalitu změnit na obytnou zónu, která bude více zaměřená na veřejný prostor. Vypsali jsme tendr, který trval půl roku. Mezitím bylo několik prezentací, zveřejnili jsme to i v odborných časopisech, aby se podařilo získat co nejvíce návrhů. Přihlásili se dva uchazeči,“ shrnul starosta Michal Kozár.

Odborná porota vybrala návrh společnosti Vajgar spol. s r. o., který na konci srpna schválili zastupitelé. Tým Ondřeje Pekárka nyní připravuje projekt a harmonogram výstavby.

V nevyužitém areálu na rohu ulic Václavská a 28. října město počítá s přibližně 70 byty, restaurací, několika obchody i plochami zeleně podle studie městského architekta Lukáše Soukupa.

„Developerská soutěž je zajímavá v tom, že část zodpovědnosti, jako analýzu trhu, potřeb a podobně, přenášíte na jiný subjekt, který s tím má více zkušeností,“ řekl Soukup.

Přidal, že řada oslovených developerů neměla o výstavbu mimo Prahu a velká města zájem. „Tím, že tady není tolik nadstandardně ohodnocených pracovních příležitostí, není kupní síla v Jindřichově Hradci tak velká. Na druhou stranu není správně rezignovat a dělat levné nepěkné bytovky,“ zdůraznil Soukup.

V Písku mají hotovou studii

O Pražské bráně, nové obytné čtvrti na severní straně bývalých Žižkových kasáren, jedná Písek několik let. Hotová je urbanistická studie, která počítá s více než 130 byty, parkovacím domem, školkou i obchodem. Samotnou stavbu chce radnice přenechat soukromníkovi, který od ní získá většinu pozemků.

„Bylo by vhodné za jasně nastavených smluvních podmínek toto území přenechat soukromému investorovi s tím, že bychom si část ponechali pro družstevní výstavbu několika desítek bytů. Měli bychom vycházet ze stávající studie, kde je vymezení velikosti a počtu bytů nebo parkovacích míst. Ale striktně omezovat soukromého investora tím, kde co musí být, by nebylo vhodné,“ naznačil písecký starosta Michal Čapek s tím, že k převedení pozemků by město přistoupilo po kolaudaci stavby. Do konce roku radní připraví podmínky pro výběr vhodného uchazeče.

Město na místě kasáren plánuje 133 bytů s celkovou podlahovou plochou deset tisíc metrů čtverečních. Svůj domov by v nich mělo najít okolo 450 lidí. Součástí areálu má být také multifunkční objekt s obchody, parkovací dům s 280 místy a školka pro sto dětí rozdělených do čtyř tříd. Pro veřejné prostranství je pak vyhrazena plocha přesahující 11 tisíc metrů čtverečních.

„Záměrně neuvádíme cenu. Když jsme ale v dubnu hovořili o jedné miliardě, nebylo to tak daleko od pravdy. Na základě tabulkových cen a objemu výstavby můžeme spočítat, kolik bude stát vybudování technických sítí, výstavba parkovacího domu nebo bytů. Ceny se ale mění a je poměrně nezodpovědné sdělovat nějakou částku, protože za několik let bude situace úplně jiná,“ sdělil starosta Čapek.

Příští rok město zařídí dopravní napojení do Pražské brány ve formě okružní křižovatky. S výstavbou za několik desítek milionů má pomoci kraj.

Posun v chystání nové čtvrti hlásí také Tábor. „Příprava území bývalých Žižkových kasáren pro výstavbu čtvrti Dvorce pokračuje. O prázdninách jsme uspořádali předběžné tržní konzultace s potenciálními investory a developery bytové výstavby. O osobní či online schůzku projevilo zájem 11 subjektů,“ uvedla hlavní táborská architektka Kateřina Čechová, která jednala i se zájemci o zřízení tamního domova se zvláštním režimem.

Nyní město výsledky schůzek vyhodnocuje. Čtvrť Dvorce v budoucnu nabídne bydlení pro tisíc lidí ve zhruba 480 bytech.