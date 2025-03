Komplex u Lipna má po letech souhlas od kraje. Ale chybí důležitý vodovod

Jeden z kontroverzních projektů na Lipensku pokročil k tomu, že by se mohlo začít stavět. Jde o komplex domů, apartmánů a hotelů na levém břehu jezera v katastru Horní Plané v lokalitě Karlovy Dvory, jenž dostal v těchto dnech souhlas v řízení ke vlivu na životní prostředí EIA. Investor se o to snažil několik let, záměr několikrát upravoval.

Aktuálně závazné souhlasné stanovisko krajského úřadu v procesu EIA má však důležitou podmínku. Stavba může začít, pokud ji bude zásobovat část skupinového takzvaného polipenského vodovodu dlouhého šest kilometrů. A ta dosud neexistuje.

Potýká se nejen s financováním, ale hlavně s majetkoprávními vztahy. Má totiž procházet množstvím soukromých pozemků od osady Hůrka až do Horní Plané.

Zelenou záměru dal kraj při dodržení víc než tří desítek podmínek. „Jednou ze zásadních je zásobování vodou. Další je zvětšení kapacity čistírny odpadních vod,“ vyjmenovala vedoucí oddělení odboru životního prostředí krajského úřadu Marcela Jirková.

„Vše je v souladu s územním plánem“

Projekt soukromého investora nazvaný nenápadně Rozvojová lokalita Karlovy Dvory přitom dráždí od začátku chataře i místní obyvatele. V petici ho odmítly tisíce lidí. Nelíbí se jim, že v okolí současného autokempu má vzniknout na 27 hektarech luk resort čítající 130 objektů doplněných přístavištěm pro 200 jachet. Budou tu hotely, apartmány, rodinné domy, nové silnice a křižovatky. Dokonce i podjezd pod železniční tratí a podchod pod hlavní silnicí.

„Vše je v souladu s územním plánem a jeho regulací,“ konstatoval před časem zástupce oznamovatele záměru, budějovický architekt Čestmír Luhan.

Na posledním veřejném projednávání koncem loňského roku argumentoval, že investor představuje znovu upravený projekt s víc roztroušenými domy bez monobloků umožňující průhled na hladinu Lipna. Upozornil, že za investicí jsou vlastníci pozemků, mimo jiné i z Rakouska.

První řízení EIA kraj neodsouhlasil a projekt se musel přepracovávat. Zástupci investora i zpracovatelé posudků čelili na projednávání také kritice směřované k otázce přínosu takového satelitu obci, kdy veřejný zájem ustupuje tomu soukromému. Lipno i tak trpí zahušťováním pobřeží stavbami, které mají vliv na znečištění vody v jezeře.

Místostarosta města Vojtěch Ščevík přiznává, že Horní Planá i bez takové zástavby má potíže s dostatkem pitné vody hlavně v létě a také s kapacitou městské čistírny odpadních vod. Projekt právě počítá s využitím těchto zdrojů.

Stanovisko krajského úřadu proto všechny překvapilo. „Podle nás nedostatečně zohledňuje negativní dopady záměru na životní prostředí, především jeho kumulativní vlivy. Budeme zvažovat podání podnětu k přezkoumání řízení na ministerstvo životního prostředí,“ uvedla za spolek Lipensko pro život Pavla Setničková Nováková.

Samotný polipenský vodovod plánuje Horní Planá od roku 2010. MF DNES zjistila, že ještě za minulého vedení uzavřelo město k tomu smlouvu s projektantem v ceně dva miliony korun. „Nic o něm dál nevím, všechno usnulo,“ přiznal Ščevík.

Při takové ceně projektu to znamená, že samotné dílo by přišlo na desítky milionů korun, na což město v rozpočtu nemá. Otázkou tedy je, zda ho nebude nakonec spolufinancovat kraj nebo investor. To by podle lidí ze spolků znamenalo, že soukromý byznys, jako je resort pro stovky lidí v Karlových Dvorech, budou podporovat peníze daňových poplatníků.