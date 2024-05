Lékař vyšetřuje magnetickou rezonancí, kterou využívají i v Bayernu Mnichov

Položíte se na lehátko. Zraněnou končetinu umístíte do otvoru ve středu zhruba metr vysokého zařízení. Když máte potíže s nohou, tu druhou si odložíte na plošku ze strany přístroje. Všechny osobní kovové věci necháte mimo klec, jinak vám je silný magnet může nenávratně poškodit. A následuje zhruba půl hodiny trvající vyšetření, po kterém lékař mnohem přesněji diagnostikuje, co vás trápí a jaká bude léčba.

Tak zní postup u vyšetření magnetickou rezonancí v budově budějovické Polikliniky Sever, která nedávno otevřela. Její hlavní výhodou je rychlost. Zatímco do nemocnice lékař pacienta objedná v řádu týdnů, v Budějovicích to trvá i půl roku, v soukromém zařízení garantují termín do pár dnů.

„Dlouhodobě vnímám, že je obtížnější pacientům pomoci, když se dostanou na tento typ vyšetření až za dlouhou dobu,“ ví lékař Karel Šustr, který stojí za nápadem a ordinaci zainvestoval.

Myšlenku nosil v hlavě několik let, dovedly ho k ní vlastní zkušenosti. Dlouho si přál zkvalitnit končetinovou sportovní traumatologii. Stará se totiž o fotbalisty v budějovické fotbalové akademii i v ligovém Dynamu, pomáhá i u jiných sportů a sám se jim rád věnuje.

„Obsazenost magnetické rezonance v místní nemocnici je velmi vysoká. Těžko se hledají termíny, aby se nejen sportovci, ale i veřejnost mohli včas vyšetřit a časněji léčit. Vlastní klinikou pomohu snížit vytížení v místní nemocnici a urychlím návrat většímu počtu sportovců na hřiště i do normálního života,“ říká.

Pomoc při rychlém určení diagnózy mohou samozřejmě využívat i ti, kteří registrovaně nesportují. „Je to pro každého. Objednat se může kdokoliv sám nebo přes svého ošetřujícího lékaře,“ dodává Šustr.

Výsledky si pacienti odnesou na USB

Zatím bude otevřeno několik dní v týdnu, následně se režim upraví podle zájmu klientů. Tým lékařů a pracovníků bude schopný reagovat i operativně. „Když se někdo o víkendu zraní, jsme schopni ho v pondělí nebo úterý vyšetřit,“ ujišťuje.

V soukromém zařízení péči nehradí zdravotní pojišťovna, zaplatit si ji budou muset sami pacienti. Základní cena je čtyři tisíce korun. Samotné vyšetření trvá 20 až 30 minut, dobu do hodiny dorovnají přípravy a seznámení s možnými riziky.

Tato magnetická rezonance je patrně vůbec prvním svého druhu v Česku. Jedná se o typ O-scan. V nemocnicích mívají pětkrát až desetkrát silnější zařízení, které je schopné provést komplexnější vyšetření.

„Nejde to srovnávat. Naše zařízení je specializované na končetiny. Dokážeme vyšetřit zejména kolena, kotníky, lokty nebo zápěstí,“ tvrdí chirurg, který se zaměřuje ve své praxi hlavně na kolena a kotníky.

Unikátnost přístroje potvrzuje fakt, že nejbližší takový je od Budějovic až v německém Mnichově. „Podle mých informací je konkrétně v Allianz aréně, kde ho FC Bayern využívá pouze pro potřeby svého fotbalového mužstva,“ hlásí lékař.

O rezonanci se budou starat kromě Šustra také další lékařka radioložka a tři laboranti. Zapojit se mohou i jiní, externí specialisté, kteří by si pacienty mohli indikovat sami podle svého zaměření. Výsledky bude standardně možné sdílet mezi zdravotnickými zařízeními, pacienti si je mohou odnést na nosiči USB nebo CD brzy po vyšetření.

Soukromé magnetické rezonance v Česku již existují, ale jde pouze o několik zařízení v republice. „Vím, že jedna instalace je u profesora Pavla Koláře v Praze. Ten má maličko větší magnet 2,5 G-scan, další instalace je v Palas Athena Praha, tam vlastní jiný typ S-scan,“ přibližuje.

Svůj nápad začal vášnivý potápěč a jeden z mála atestovaných lékařů potápěčské a hyperbarické medicíny v republice měnit v realitu zhruba před tři čtvrtě rokem, kdy se naskytla možnost pronájmu prostor v přízemí budějovické Polikliniky Sever.

„Jinde jsem to nechtěl, zároveň připadala s ohledem na váhu přístroje v úvahu jen jediná místnost v budově, kde by to mohlo být. Nakonec se musely i dvě lékařky přestěhovat. Byla to taková akce kulový blesk, ale povedlo se,“ popisuje.

Přepravu zkoušeli s maketou

V lednu tak místnost obsadili dělníci, kompletně upravili a vybetonovali podlahu, aby mělo dvouapůltunové zařízení pevné podloží.

„Dříve jsem dlouho narážel na nedostatek prostor. Teď se to konečně sešlo, staveniště se rychle proměnilo v prakticky novou ordinaci. Samotný magnet váží 1,2 tuny a přepravu jsme zkoušeli s maketou. Bylo třeba ubourat a zvětšit vstupní dveře. Přeprava byla náročná, ale tým lidí z dodavatelské firmy to úspěšně zvládl,“ naznačuje.

V posledních dnech obsluha zařízení absolvovala školení od italských výrobců. Protože nejde o žádné nováčky v oboru, učili se většinou hlavně drobnosti. Zařízení je po zapnutí téměř okamžitě v provozu. Oproti původním předpokladům nakonec Šustr zvolil variantu s takzvanou Faradayovou klecí, která je kolem samotného magnetu.

„Je to jedna z prvních magnetických rezonancí, která by mohla fungovat i bez klece. Prováděli jsme řadu měření, neboť zařízení může být při provozu náchylné na některá rušení, a to například od přístrojů z okolních ordinací, projíždějících trolejbusů po ulici a podobně. I přes dobré výsledky měření jsme se rozhodli pro instalaci s klecí. Ta zajišťuje lepší snímání i obrazovou dokumentaci a je to také komfortnější pro pacienty,“ podotýká.

Provozování zařízení tohoto typu odráží další trend ve společnosti. „Sportování se posunulo i mezi starší generaci. Někteří šedesátníci i sedmdesátníci jsou dnes běžně velmi aktivní. To s sebou nese i větší úrazovost,“ myslí si Karel Šustr.

Řada pacientů má také větší nároky na lékařskou péči a co nejrychlejší návrat do aktivního života. „Všichni chtějí všechno hned a navíc kvalitně. Je to trend nejen v medicíně. Občas musíme pacienty v jejich návratu do sportování spíše brzdit, aby správně doléčovali zranění a nepodceňovali rekonvalescenci,“ varuje.

Pro Šustra je zařízení poslední částí do balíčku lékařské péče. „Jeden lékař u nás zvládne pacienta vyšetřit, stanovit klinický nález, díky magnetické rezonanci lépe dodiagnostikovat a navrhnout léčbu. K té je možné využít jednodenní chirurgii, kterou Chirurgie Sever také poskytuje,“ uzavírá.