Zásahová jednotka ve školách na Českokrumlovsku, anonym jim hrozí výbuchem

Do obou základních škol v Kaplici na Českokrumlovsku vyjeli dnes ráno policisté, včetně zásahové jednotky. Školám vyhrožuje anonym výbuchem. Děti jsou v bezpečí, evakuovány do tepla mimo školu. Probíhá prohlídka škol, uvedla policie na síti X.
Evakuovaných muselo být zhruba 600 dětí z obou základních škol v Kaplici na Českokrumlovsku. Všechny jsou v bezpečí a v teple.

Podle informací redakce iDNES.cz anonym odeslal e-mail s výhrůžkou v pondělí odpoledne. Když jej v úterý ráno otevřela sekretářka školy, předala ji vedení, které zavolalo policii.

„Na místě jsou pyrotechnici a začíná prohledávání obou budov základních škol, které spolu prakticky sousedí,“ popsal z místa před devátou hodinou ranní jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík. Zásahová jednotka dorazila, aby posílila tým policistů a pomohla na místě.

Obě základní školy v Kaplici jsou v těsné blízkosti v ulicích Školní a Fantova. Obě nabízejí základní vzdělávání pro žáky od prvního do devátého stupně. V součtu je navštěvuje zhruba kolem tisícovky dětí.

