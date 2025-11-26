Kamioňák sjel ze silnice a opřel návěs s auty o břízy. Škoda je šest milionů

  14:12
Nehoda kamionu převážejícího auta komplikuje od rána provoz na silnici z Českých Budějovic do Písku. Nyní je úsek u Libějovic úplně zavřený kvůli vyprošťování vozu a přeložení nákladu. Škoda je předběžně vyčíslená na šest milionů korun.
Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.
Dalších 5 fotografií v galerii

Kamion převážející auta havaroval u Libějovic. | foto: HZS Jihočeského kraje

Kamion vezoucí nová auta havaroval ráno na rovném úseku silnici I/20 u Libějovic. Zůstal nakloněný v příkopu. Jen díky břízám, o které se opřel, neskončil převrácený na boku.

Příčinou nehody byl způsob jízdy, řidič nepřizpůsobil rychlost stavu vozovky, která mohla být i namrzlá, protože na jihu střídavě prší a sněží.

Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.
Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.
Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.
Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.
6 fotografií

Šofér každopádně vyvázl bez zranění. Alkohol u něj policisté vyloučili. Předběžná škoda na kamionu a převážených vozech je šest milionů korun.

Vodňanská profesionální jednotka hasičů na místě řešila únik zhruba 100 litrů nafty a přečerpání asi tisíce litrů nafty z nádrží do sudů.

Řidič dodávky nepřežil střet s kamionem vezoucím auta, tah na Znojmo stál

Úsek je nyní úplně zavřený kvůli vyprošťování kamionu s návěsem a překládka převážených aut. Policisté na místě zajišťují objízdné trasy na Bavorov a Týn nad Vltavou a apelují na řidiče, aby dbali jejich pokynů a jeli s maximální opatrností.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Autor:
Vstoupit do diskuse