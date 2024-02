Čechům na veteránské rallye v Itálii ukradli obytňák s přívěsem, museli odstoupit

„V obytňáku byly roadbooky na rallye, potřeby pro soutěž, ale zejména veškeré náhradní díly, nářadí, pneumatiky a věci celého týmu. Stalo se to v době, kdy jsme zhruba startovali, tým se za námi jel na podívat na rampu. A než dojeli metrem zpátky, kde parkovali, tak to všechno někdo ukradl,“ vylíčil Pavel Kacerovský, který spolupořádá na jihu Čech Rallye Český Krumlov či South Bohemia Classic.

Posádka se těšila, že před ní bude přes 2 500 kilometrů, které měla s historickou škodovkou absolvovat za šest dnů. Nyní je všechno jinak. „Honza vypravil z Čech dodávku pro tým a auto s vlekem, kam jsme dali závodní škodovku, a jedeme zpět. Jsme na půli cesty, téměř u Brenneru,“ přidal Kacerovský v pátek kolem poledne.

Okradený tým zatím nemá žádné zprávy o tom, že by se jejich odcizený obytňák s vlekem, kde se vozí závodní speciály, našel. Podle Kacerovského je spolupráce s italskou policií velice obtížná.

„Jejich přístup byl celkově tragický. Výpověď, kam jsem nahlásil vše, co se stalo, jsem napsal do jakéhosi online formuláře a oni jen přijali oznámení s tím, že budou sledovat kamery. To bylo z jejich strany vše. Ještě tedy řekli, ať si zkontrolujeme GPSku. Tak jsme ještě se závoďákem jeli někam patnáct kilometrů na kruhový objezd kousek za Milán,“ popsal Kacerovský chvíle posádky i závodního týmu před odjezdem z Itálie.

„Český generální konzulát se nám snažil vyjít maximálně vstříc. Ale policie tvrdila, že vidí šance tak na dvacet procent, že nám auto najdou. My si však myslíme, že je to spíš už nereálné, bohužel. Ale uvidíme, stále čekáme na hlášení,“ podotkl Kacerovský s tím, že se tým ČK motorsport snaží pátrat i na vlastní pěst. „Zkoušíme hledat přes naše známé, různé kontakty a podobně.“

Pořekadlo do třetice všeho dobrého tedy pro jihočeskou posádku v tomto případě neplatí. Byla to právě jejich třetí účast na Rallye Monte Carlo Historique a tím chtěli tuto kapitolu uzavřít. „V plánu už pak bylo věnovat se jen klasickým soutěžím historiků. Krádež by však náš další program neměla nijak omezit,“ dodal Kacerovský.

Posádka Schmied–Kacerovský nechyběla ani na loňské Barum rally: