V Temelíně vyrobili speciální kabel pro ukrajinskou jadernou elektrárnu

Uprostřed výrobní haly v areálu Jaderné elektrárny Temelín (JETE) leží na zemi obrovský svitek kovového kabelu, který je pomazaný ochrannou vazelínou. Před budovou už čeká nastartovaný kamion s ukrajinskou poznávací značkou.

Technici řidiči dávají signál, že se má připravit k nakládce. Třináct tun vážící a 173 metrů dlouhý kabel za pár minut usedá na návěs vozu. Ještě dnes vyrazí do Jaderné elektrárny Rovenská na Ukrajině.

„Vedení elektrárny se na nás obrátilo, jestli bychom pro ně dokázali vyrobit důležité bezpečnostní zařízení v podobě předpínacího kabelu, který se používá v ochranné obálce primárního okruhu, takzvaného kontejnmentu. Jsme schopni takový kabel u nás vyrobit, máme na to speciální zařízení,“ vysvětluje ředitel JETE Jan Kruml.

Přímo v areálu elektrárny ho vyráběli odborníci z Ústavu jaderného výzkumu (ÚJV) Řež. Silný svazek tvoří celkem 456 ocelových drátků o průměru pět milimetrů. „Museli jsme vyrobit kabel speciálně pro ně, jsou v něm různé odlišnosti oproti využití zde v Temelíně. Pomohlo nám to také více poznat ukrajinské technologie,“ přiblížil detaily projektový manažer ÚJV Řež Petr Vomáčka.

Na temelínském primárním okruhu se nyní používá celkem 132 takových kabelů. „Pomocí nich se železobetonová konstrukce stahuje tak, aby v případě havárie odolala tlakům zevnitř, a celá nehoda tak proběhla jen v ochranné obálce a ven neunikla žádná radiace,“ připomíná Kruml.

Stejnému účelu bude sloužit i na Ukrajině, dosavadní výrobce se totiž nachází ve válkou postižené oblasti. „Ukrajinská společnost NAEK Energoatom nemůže v současnosti využívat stávající výrobní prostory, ty se totiž nacházejí v okupované elektrárně v Záporoží,“ doplňuje Tomáš Rozsypal, projektový manažer společnosti Energy Safety (ES) Group, která tuto konkrétní pomoc na Ukrajinu zprostředkovává.

Vyráběli ho tři měsíce

Celý projekt je součástí technické pomoci Ukrajině ze strany Národní správy pro jadernou bezpečnost při ministerstvu energetiky USA. Právě ES Group se podílela na přípravě celého souboru technické dokumentace. „V budoucnu by to mělo pomoci tomu, aby podobné projekty mohly být velmi rychle dodány na Ukrajinu. Proces by se tím měl významně urychlit,“ upřesňuje Rozsypal.

Nový ocelový kabel plánují ukrajinští technici instalovat na přelomu dubna a května při pravidelné údržbě jednoho ze čtyř bloků rovenské elektrárny. Celkově ochrannou budovu jednoho bloku vyztužuje více než stovka takových kabelů, jež odborníci z ÚJV Řež vyráběli přibližně tři měsíce.

„Rovenská jaderná elektrárna má dva ze čtyř reaktorů stejného typu, jako jsou v Temelíně. Velmi podobné jsou tak i kabely, které vyztužují ochrannou budovu kolem reaktoru. Liší se v detailech jako například počet drátů nebo tvar, do kterého jsou dráty navíjeny. Jiný je též způsob zavádění kabelů do budovy,“ říká ředitel divize Integrita a technický inženýring ÚJV Řež Jan Wandrol.

Skupina ČEZ pomáhá ukrajinské energetice od začátku války v roce 2022, doposud do postižené země vyslala devět kamionů s pomocí. „Z Temelína jsme poskytli například transformátor pro převod napětí proudu z 6kV na 400V. Šlo o nevyužívané, ale plně funkční zařízení,“ vysvětluje ředitel divize jaderná energetika a člen představenstva ČEZ Bohdan Zronek.