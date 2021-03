Fotbal má poslední šanci, říká nyní už bývalý sponzor dvou klubů

Při rozhovoru mu vedle ruky neustále vibruje telefon. „Mně většinou nikdo nevolá, svoje číslo moc nedávám. V posledních dnech mám ale denně desítky hovorů,“ směje se Josef Grill, jehož firma Wedos je partnerem dvou fotbalových týmů – Dynama České Budějovice a brněnské Zbrojovky.

Před pár dny ale oznámil, že ukončuje své aktivity v tomto prostředí, protože škodí jeho značce. A to okamžitě vyvolalo pořádnou vlnu reakcí.

Na fotbal si ale rád zajdete, pokud to situace umožní?

Jestli mě tam pustí, tak určitě. Fotbal mám moc rád a vždy na něj s radostí zajdu, když to bude možné. Chuť mi to určitě nezkazilo, i když vím, že jsem si udělal dost nepřátel. Počítám s tím, že ne každý se ke mně bude hlásit.

Logo Wedos se ve fotbale objevuje zhruba dva roky. Zažil jste rozčarování, když jste začal poznávat tohle prostředí?

Tak nějak jsem tušil, že některé věci nejsou v pořádku. Hrál jsem okresní přebor a ani tam vždy nebylo v pořádku. Nešli jsme do toho s iluzemi, ale brali jsme to zkrátka tak, že jsme koupili reklamu a dostali za to nějaký prostor. Ve druhé sezoně jsme dali více peněz do dvou klubů a já nad tím začal mnohem víc přemýšlet a zajímat se. Pak přišla aféra okolo pana Berbra. Měl jsem naději, že se to změní, a zároveň ve fotbalovém prostředí cítil atmosféru strachu.

Co si pod tím představit?

Většina lidí se o tom nechce ani bavit. Na tohle téma se nemohlo ani vtipkovat, protože se řada jmen teď asi modlí, jestli se neobjeví v těch odposleších. Spousta věcí mi začala docházet. Pak vznikla řada iniciativ na očištění fotbalu a nějaký čas tady byla taková euforie, kdy jsem měl i pocit, že se píská rovina. Setkával jsem se s řadou těch, kteří chtěli prostředí změnit. Teď v poslední době jsem měl ale pocit, že se dost věcí vrací do starých kolejí. I proto jsme se ozvali.

Josef Grill (47 let) Narodil se 13. července 1973 v Prachaticích a od dětství pak žil v Netolicích na Prachaticku. Absolvoval Střední rybářskou školu ve Vodňanech a následně vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně. Při studiích začal podnikat s registrací domén a později v oblasti webhostingu. Dařilo se a jeho společnost Forpsi se stala jedničkou na trhu. V roce 2005 ji ale Josef Grill prodal. Po pěti letech nicméně založil v Hluboké nad Vltavou novou firmu Wedos. I té se teď daří, do jejích datacenter směřuje více než pětina českých webů.

Máte pocit, že problém sahá do všech pater fotbalu, jak se mnohdy spekuluje?

Rozhodně. Jsem přesvědčený, že je to prolezlé odshora dolů. Jde o rozhodčí, ale i zaměstnance svazu. Nechápu, jak je možné, že někdo může říct, že o ničem neví. Po reportáži v pořadu Reportéři ČT jsem myslel, že se ještě v noci objeví nějaká prohlášení, ale nic se nestalo. Já jsem se rozhodl, že je třeba něco říct, protože bych se jinak musel stydět.

Znechutilo se vám to prostředí?

Ano. Myslím, že to je mnohem horší, než si lidé dokážou představit. Když si to člověk poskládá, spousta věcí do sebe zapadá. Už se to ve mně zlomilo a přestal jsem věřit, že sledujeme fér hru. Podle mě to potřebuje ohromně velkou očistu.

Reportáž České televize byla podle vašich slov poslední kapka. Vyjádření, které jste zveřejnili, tedy bylo spontánní?

My jsme už dříve plánovali, že přeškrtneme reklamu na dresech a dáme nějak najevo, že podporujeme čistý fotbal. Bylo to blízko, ale potom jsme se dozvěděli, že by to mohlo být vnímáno jako poškozování dobrého jména fotbalu. Ty důvody jsme samozřejmě respektovali. Přemýšleli jsme tedy, co vymyslet dál. Situace pak utichla a my měli pocit, že je třeba diskusi rozhýbat.

Co je podle vás potřeba, aby se podařilo minimálně nastartovat tu změnu?

Domnívám se, že je důležité udělat změny nahoře i dole. Je třeba vyměnit spoustu lidí. Ryba smrdí od hlavy a tam je potřeba to vyčistit. K tomu je zapotřebí velká síla. Já mám i pocit, že řada klubů chce, aby to bylo férové, ale zkrátka se bojí. Proto věřím, že by se našla spousta lidí, kteří by to podpořili.

Řekl jste, že je více iniciativ, které o to stojí. Nemáte pocit, že jsou poměrně roztříštěné?

Určitě. Taky jsem jim řekl, že mají jednoho společného nepřítele, ale každý bojuje sám za sebe. Nejsou schopni se sejít, domluvit se, navzájem si pomoci a jít společnou cestou. Toho velkého nepřítele neporazí čtyři samostatné subjekty. Je před nimi velký kus práce a měli by se do toho pustit společně. Budeme mít v tomto ohledu ještě jednání.

Zapojili byste se do toho?

Přemýšlel jsem nad tím a taky už došlo k nějakému nepřímému oslovení. Třeba projektu okolo Vladimíra Šmicera jsem řekl, že mě zatím nepřesvědčili v tom, že by to změnili. Někdo by mě musel přesvědčit tím, že má dostatečnou sílu to změnit. Tím se dostáváme i k té spolupráci jednotlivých iniciativ. I proto jsme se rozhodli, že zkusíme do toho prostoru promluvit my. Třeba se k nám přidají další. Jak se to bude vyvíjet dál? To teď nevím.

Firma Wedos má sídlo v Hluboké nad Vltavou.

Mimochodem, opravdu máte pocit, že vám ta spolupráce s českým fotbalem tak poškodila značku?

Doposud určitě převažovala pozitiva. Teď se ale začaly ozývat hlasy, proč to prostředí podporujeme. Lidi nám psali a ptali se. Dokonce jsem šel po ulici a někdo se mě ptal, proč podporujeme špínu. Shodou okolností dnes jsem šel po městě a jeden člověk mě objal a tleskal mi za to vyjádření. (smích)

Před lety se Dynamo plácalo ve druhé lize, na zápasy chodilo 300 až 500 lidí. Teď je v nejvyšší soutěži, hraje hezký fotbal a před covidem chodily tisíce fanoušků. Nemrzí vás, že u toho nebudete?

V minulé sezoně mi mimochodem bylo líto, že nechodilo i víc lidí. Vyprodáno mělo být častěji a Dynamo hrálo krásný fotbal. Jestli tam budeme nebo ne? Reklamu dáme jinam, ale pokud bude aspoň malá naděje, že se něco změní, tak je třeba se o to pokusit a já tomu rád napomůžu. Pokud se věci změní k lepšímu, věřím, že bychom tam být mohli. Třeba pak dáme i víc peněz. Jsme IT firma, daří se nám a já vím, že je to i díky nim. Tajně doufám, že ve fotbale budeme.

Třeba jako majitel některého z klubů?

Popravdě, my teď jednáme se dvěma kluby o možné koupi. Včera (středa 25. února, pozn. red.) mi mimochodem přišla další nabídka z ligového týmu a pak i jedna od druholigového. Někde bychom mohli mít celý, jinde většinový podíl.

Jak taková jednání vznikla?

Nás to popravdě nenapadlo, zkrátka ty nabídky přišly. Ta jednání pokračují. Jak to dopadne, teď nedokážu říct. Dokázal bych si to snadněji představit za běžných okolností, v době covidu je to o něco složitější. Uvidíme, jednání pokračují.

Jména teď asi prozrazovat nechcete.

Nechtěl bych. Nebylo by to vůči nim fér. Pokud bychom se ale do toho pustili, chceme to dělat čistě aférově.

Distancovali jste se od českého fotbalu. Zároveň mám ale z vašich slov pocit, že tam budete, pokud ucítíte, že se něco může změnit. Je to tak?

Ano. Jestliže se to bude otáčet k lepšímu, budeme rádi pokračovat. Zatím tam zlepšení nevidím. Naopak vnímám, že by to mohlo být horší a horší. Ti lidé v ohrožení si své pozice chtějí uchránit a může se jim to podařit. Podle mě je poslední šance to změnit. Víte, já se potřebuji podívat do zrcadla s pocitem, že je všechno v pořádku. Ne kvůli tomu, jak vypadám, ale abych se před sebou nemusel stydět.

Ve fotbale působíte zhruba dva roky. Marketingovým aktivitám asi moc nepomohly zavřené stadiony.

Tahle situace je pro sponzory určitě horší. My jako velký partner, který je na dresu, to tolik nepociťujeme. Měli jsme ale v plánu, že budeme rozdávat fanouškům po zápase nápoje a další aktivity, do toho jsme se bohužel pustit nemohli. Nemůžeme s diváky více pracovat.

Fotbal se ale celkově osvědčil?

Byli jsme opravdu moc spokojení. V Dynamu jsme od první sezony po návratu do nejvyšší soutěže. Fungovalo to skvěle a už po prvních měsících jsme tu spolupráci chtěli prodloužit. Ten dosah nás velmi mile překvapil. Denně všude přibývaly fotky s naším logem, byli jsme v televizi, na internetu a tak dále. Ve výsledku jsme online reklamu omezili na minimum.

Proč právě tenhle sport?

Online reklama podle nás přestala být funkční z pohledu cena–výkon. Hledali jsme něco jiného a úplně náhodou Dynamo bojovalo o postup. Párkrát jsem tam zašel a záhy jsme se rychle domluvili. Výsledek byl skvělý. Před druhou sezonou se to zkomplikovalo, protože se řešil možný prodej klubu. Proto jsme se krátce před začátkem sezony poohlíželi po jiných týmech. Nakonec jsme se dohodli v Brně mimo jiné díky tomu, že je to IT město, silný region a klub má silnou základnu fanoušků. Nakonec na poslední chvíli vyšla i dohoda s Dynamem.

Řekl jste, že vaše firma patří v tomhle období mezi ty šťastnější. Jak vás ovlivnily události koronavirové pandemie?

Je to tak. Pro nás to je období, kdy rosteme rychleji než v minulosti. Spousta aktivit na internetu se zintenzivnila, a to nás samozřejmě těší. Zároveň jsme velmi levná služba a jelikož všichni šetří, tak se k nám stěhují. Loňský rok byl nejúspěšnější v historii.

Takže žádné negativní dopady?

Jeden bych viděl. Byli jsme asi dvacet týdnů doma, což znamená, že se zbrzdil vývoj, ve kterém u nás pracuje asi polovina lidí. Cítil jsem proto chvílemi určitou stagnaci. Bylo ale vidět, jak moc se zaměstnanci chtěli vrátit zpět do práce z home office. Není to ale žádná katastrofa, vývoj opět postupuje dopředu a posouváme se.

Vaše hlavní zaměření je webhosting?

Dalo by se to tak říct. Máme ale i služby na ukládání dat a teď nově i generátor stránek, děláme také pokročilejší IT služby. Naší výhodou je, že jsou všechny procesy automatizované. V podstatě nemáme službu, která by potřebovala lidskou práci. Víte, robot chybu nedělá, když ho dobře naprogramujete. I proto pro mě bylo fotbalové prostředí nezvyklé, robot vás totiž nepodrazí.

Do vašich serverů putuje pětina webů v České republice. Je možné na tomhle trhu ještě navýšit podíl?

Chtěli bychom hlavně přidat nové služby stávajícím zákazníkům. Zhruba každé dva měsíce se snažíme nabízet něco nového. Dalším cílem je působit více v zahraničí, kde teď máme více než 20 procent. Je to pro nás jednodušší, protože nám v podstatě stačí ty služby přeložit a působit jinde.