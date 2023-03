Srážecí stanice fosforu se postará, aby v táborském Jordánu ubyly sinice

16:40

Na přítoku do Jordánu v Táboře začala fungovat speciální stanice, která začne do Košínského potoka dávkovat srážedlo fosforu. Ten se tak nedostane do nádrže a její vodu nebudou znečišťovat sinice.