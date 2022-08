Řidiči vyzkouší u Budějovic kus nové silnice za miliardu, povede k dálnici

Pod Včelnou pokračují práce na stavbě velké kruhové křižovatky a kvůli tomu je potřeba také přeložit železniční trať. Proto nebude možné jet přímo do Budějovic. Všude bude dopravní značení, aby motoristé netápali a věděli přesně, kudy mají jet.

„Otevřeme novou kruhovou křižovatku na krumlovské výpadovce, která komplikované situaci výrazně uleví. Řidiči pak po části tangenty najedou zpět na Lidickou a nebo tudy naopak vyjedou ven z města dál směrem na jih. Vyhneme se přetížení silnice od Krumlova a Kaplice v úseku od Plané do Litvínovic,“ upřesnil hejtman Martin Kuba.

V souvislosti s touto změnou se pak pod Včelnou koleje vrátí zpět na svou definitivní polohu a na nové železniční mosty.

To však bude znamenat také výluku. U vlaků mezi Budějovicemi a Boršovem nad Vltavou potrvá od 29. srpna do 13. září. Cestující jezdící na této trase pojedou náhradní autobusovou dopravou.

„Za vybrané spoje pojedou také přímé posilové autobusy České Budějovice – Český Krumlov, které na trase nebudou zastavovat,“ informovala společnost GW Train, jež tuto trasu na železnici obsluhuje.

Na trati Budějovice – Horní Dvořiště bude provoz zachovaný po celou dobu bez omezení. Spoje Českých drah pojedou beze změny.

U MHD se týká omezení linky 7. Autobusy na ní pojedou podle výlukového jízdního řádu, a to už od rána 26. srpna. Zastávka Pod Tratí bude dočasně obousměrně zrušená bez náhrady, zastávku Včelná přemístí o 70 metrů do Nádražní ulice. Podobné to bude i u linkových autobusů, náhradní zastávku budou mít u hospody U Kaštanu.

„Bez omezení veřejné dopravy se neobejdeme. Chápu, že to bude pro spoustu lidí na začátku nového školního roku nepříjemné. Ale tím, jak postupuje stavba a je složité naplánovat vlakové výluky a vše zkoordinovat, tak jsme se zkrátka do jiného termínu vejít nemohli,“ řekl v úterý na místě Kuba.

Po necelých třech týdnech tangentu zase zavřou a bude se opět jezdit z Budějovic na Včelnou, jak jsou nyní řidiči zvyklí.

V březnu bude hotovo

Pak budou práce na nové silnici dál pokračovat a podle aktuálního harmonogramu má být celá vozovka hotová a uvedená do provozu od března příštího roku. Tangenta bude měřit 2,7 kilometru a povede od silnice I/3 u Plané směrem pod Včelnou, kde bude velká kruhová křižovatka a odtud pak kolem Roudného, kde se napojí na budoucí dálnici D3. Bude tak fungovat i jako dálniční přivaděč.

Cena této stavby je přes miliardu korun a součástí je třeba šest mostů, 300 metrů protihlukových stěn či opravy hned několika navazujících komunikací. Zhotovitelem je sdružení firem Colas CZ a Firesta Fišer.

Až bude vše hotové, zmizí také takzvaný bypass na výpadovce na Krumlov. Je jen dočasný, v opačném případě tam hrozily při stavbě okružní křižovatky obrovské problémy. Zůstal by tam volný jen jeden jízdní pruh a dopravu řídily kyvadlově semafory.

Mapka objízdných tras po dobu omezení.

„Pozemek, kde je nyní bypass, máme pouze pronajatý od soukromých vlastníků,“ vysvětlila Andrea Tetourová, vedoucí krajského odboru dopravy a silničního hospodářství. Provizorní objížďka tedy příští rok zmizí a řidiči budou místem projíždět přes budovanou okružní křižovatku.

Ve chvíli, kdy bude na jaře tangenta hotová, stále to bude teprve její první polovina. Druhou etapu hejtmanství připravuje. Má měřit 5,5 kilometru a povede dál mezi Vidovem a Plavem směrem k Heřmani a Borovnici a za Novou Vsí se má napojit na silnici, která vede do Trhových Svinů.

Kraj se musí mimo jiné vypořádat i s odporem některých zástupců obcí v blízkosti této komunikace, kteří ji odmítají. I proto loni zadalo hejtmanství zpracování studie, která se věnuje možným úpravám projektu druhé etapy tangenty. Řeší například více pěších cest a cyklotras pro lepší přechod přes silnici. Zabývá se také možným spojením několika menších mostů v údolní nivě řeky Malše v jednu větší estakádu.

Studie už je dokončená, nyní se ještě projekčně prověřují dodatečné požadavky obcí na trase. Předběžné zahájení samotné stavby je zatím naplánované na rok 2026, zprovoznění pak o tři roky později.