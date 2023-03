Koloně od Krumlova se mohou řidiči vyhnout, na objížďce ušetří pár minut

Ještě přibližně dva měsíce musejí řidiči počítat s tím, že se z Českých Budějovic nedostanou přímo na Včelnou kvůli stavbě jižní tangenty. Musejí jet po objížďce přes část této nové silnice, a to v obou směrech, případně po výpadovce na Český Krumlov. I proto se u kruhové křižovatky nad Planou a v okolí tvoří často velké kolony.

Jedna cesta vedla z Krumlova východně přes Plav, ta druhá pak západně směrem na Srnín a Holubov. Už na začátku je nutné dodat, že obě trasy jsou o několik kilometrů delší než dvacetikilometrová cesta po hlavním tahu.

Přes Plav si řidiči zajedou asi o čtyři kilometry. „Provoz byl nicméně hodně plynulý, za osm minut jsem odbočil u Kamenného Újezdu a pokračoval oklikou přes Plavnici, Plav, Roudné a tudy do Budějovic,“ popsal jeden z redaktorů.

Cesta mu trvala 22 minut. Oficiálně je to po hlavním tahu rychlejší až o pět minut, ale když jel tuto trasu další z redaktorů, dorazil na určené místo v Budějovicích za 25 minut. Tedy později.

„Za Plavnicí je ovšem úzká a klikatá cestička, kde se musíte mít před protijedoucím autem opravdu na pozoru. Na dvě minuty mě tu navíc zastavil semafor, který řídí kyvadlový provoz pod rozestavěným dálničním mostem. To byla jediná komplikace,“ konstatoval redaktor. Tato cesta může být výhodná i při výjezdu z Budějovic, když auta stojí na Dlouhé louce až do Litvínovic i dál.

Další z redaktorů pak sjel z hlavní silnice hned za Krumlovem a vydal se do Srnína a kolem Zlaté Koruny či Holubova na Hradce a Mokré do Budějovic. Tudy se to nakonec ukázalo jako ne příliš výhodné.

„Je to cesta, která vede přes malé vesničky a lesní úseky, které jsou plné prudkých a nepřehledných zatáček. Člověk tak musí jet obzvlášť opatrně,“ shrnul redaktor. Navíc je trasa delší asi o osm kilometrů a jízda trvala půl hodiny.

V jednom případě však může být přece jen pro někoho vhodná, a to když řidič jede směrem k sídlišti Máj či kampusu Jihočeské univerzity, nebo odtud pryč z města. V takovém případě se lze vyhnout i pravidelně ucpané Dlouhé louce.

Všechny cesty absolvovali redaktoři ve stejný čas ve všední den dopoledne.