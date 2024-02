Dva roky války na Ukrajině. Uprchlíci si našli práci a zvládli i jazyk

12:04

Jsou to už dva roky, kdy ruští vojáci vtrhli na Ukrajinu, odkud okamžitě začali proudit uprchlíci do okolních zemí. Desetitisíce jich od té doby zamířily také do Jihočeského kraje. Zpočátku to byly hlavně ženy s dětmi, které následovaly další skupiny obyvatel.