Toulava není jen selské baroko, láká i na muzeum loutek z Večerníčku

Ze starého rožmberského města Soběslav na Táborsku vyrážíme na území, jemuž dominují mohutná stavení ve stylu selského baroka. Ta svými bílými či okrovými štíty zdobí návsi vesnic. Mnozí tuší, že míříme na známá Soběslavská blata. Jen málokdo však ví, jaké cennosti tato stavení ukrývají.

Seriál napříč turistickými oblastmi na jihu Čech startujeme v Toulavě, v nejmladší z celkem devítky území. Ta se rozkládá od Sedlčanska po Bechyňsko, od Mladovožicka po Milevsko a kolem Tábora. Krajina, která spojuje okrajové části Jihočeského a Středočeského kraje, je plná zřícenin hradů, kostelů, zámků i historických center měst. Naše cesta vede za méně známými památkami, které jsou k nalezení zpravidla na venkově.

Přímo na návsi malé vesničky Záluží stojí typická kovárna z roku 1899. Uvnitř je vybavená dobovým nábytkem a sbírkou kovářského nářadí. V tradičním selském stavení s blatskou světnicí a černou kuchyní se nachází také loutkářský ateliér Václava Vaňka.

„Tento dům byl původně obecní pastouška. Až o sto let později přistavěli kovárnu vedle. Je to tedy nejstarší kamenný dům v obci,“ líčí Vaněk, jenž si stavení pronajímá a spravuje ho.

Loutky vyráběl už jeho otec. Některé z nich si dokonce zahrály i ve večerníčku Broučci. „Sbírám je přes padesát let. Měl jsem štěstí, že můj otec pracoval v loutkovém filmu s Jiřím Trnkou. Tady můžete třeba vidět broučky, kteří si zahráli přímo ve večerníčku. Krásná figurka je tento cvrček, ale působil tam asi jen tři minuty. Hrál broučkovi na svatbě a pak už si tam ani nevrzl,“ vtipkuje Vaněk. Jeho sbírka čítá 180 kusů. Vyrobit jednu loutku mu trvá přibližně týden.

Zájemci mohou muzeum i kovárnu navštívit od úterý do neděle, od 10 do 18 hodin. Od července pak i v pondělí. Komu by se nechtělo tak rychle opouštět Blata, může se přesunout do nedalekých Mažic a projít si tamní naučnou stezku. Součástí cesty jsou informační tabule, odpočinková místa na posezení i studánka na osvěžení. Naše cesta však pokračuje blíž k Táboru, do Chýnova, k rodišti sochaře Františka Bílka.

Kam na výlet po kraji Jihočeská MF DNES v novém seriálu představuje všech devět turistických oblastí na jihu Čech. Láká i do méně známých míst, která však stojí za vidění. Nabízí tipy na zajímavé jedno- či vícedenní výlety. 1. díl: Toulava

K výročí 150 let od jeho narození letos vzniká i geolokační hra, jejíž první zastávka je u Bílkova domu. „Postupně hráče provede po městě a bude vyprávět příběhy významných míst. Hru si budou moci návštěvníci stáhnout zdarma do svých telefonů a bude i v angličtině a němčině,“ vysvětluje Pavla Drunecká z Jihočeské centrály cestovního ruchu.

Dům ihned zaujme svým neomítnutým cihlovým zdivem, štukovými reliéfy i detaily ze dřeva. Z každé strany navíc vypadá úplně jinak. „Obdivuji už jen to, že dům celý sám navrhl a nechal postavit, když mu bylo pouhých 25 let. Pro nás je to dnes vila, ale on tomu říkal chaloupka,“ vypráví průvodkyně Hana Martinovská. Do zahrady pod okna ateliéru umístil Bílek další zajímavou stavbu – dřevěný včelín s věžičkou, který tvarem připomíná vesnický kostelík.

Geolokační hra návštěvníky dovede až na chýnovský hřbitov, kde se nachází řada umělcových soch. „Hřbitovu dominuje dílo Modlitba nad hroby, umístěná v jeho nejzazším rohu. Pětimetrovou figuru anděla vytvořil Bílek v roce 1905, když obezdil mohutný kmen dubu a vymodeloval z něj figuru,“ popisuje starosta města Ondřej Jaroš. Socha střeží hrob Františka Bílka a jeho rodiny. V současnosti je originál nahrazený plastikou, kterou město před nedávném nechalo zrestaurovat.

Nabízí se výlet zakončit v nedaleké Chýnovské jeskyni. Na trasu s průvodcem se mohou zájemci vydat od dubna do září vždy od 9 do 15:30 hodin. O letních prázdninách pak až do pěti odpoledne.