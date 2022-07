Břehy Lužnice v Táboře překlene věrná kopie mostu, který navrhl Křižík

Železniční most je unikátní stavba tvořená třemi kamennými a dvěma ocelovými oblouky, která je součástí první elektrifikované dráhy v Rakousku-Uhersku. Kvůli špatnému technickému stavu už druhým rokem projektanti Správy železnic (SŽ) a památkáři řeší, jak s mostem naložit.

Plánovaná rekonstrukce už ale nepřipadá v úvahu. Podle odhadů odborníků by se tím životnost prodloužila přibližně jen o 25 let. Byla by to zároveň finančně náročná akce s dlouhou výlukou na trati. Zpevnění by navíc podle památkářů narušilo historický vzhled mostu.

„Ocelovou konstrukci František Křižík navrhl velmi efektivně a ekonomicky, ale bohužel se nedá opravit a vyztužit tak, aby unesla moderní elektrické vlakové soupravy,“ vysvětlil mluvčí SŽ Dušan Gavenda.

Nýty nahradí atrapy

Z jednání tedy vzešla podmínka, že pokud se most demontuje, musí ho nahradit jeho přesná kopie. „Jen konstrukce už nebude nýtovaná jako nyní, ale svařovaná. Nýty na povrchu nahradí jejich atrapa. Laik by neměl poznat rozdíl,“ doplnil táborský starosta Štěpán Pavlík.

SŽ podle něj plánuje výměnu mostu do dvou let. Příprava stavby je aktuálně ve fázi zpracování dokumentace pro stavební povolení. „Do dvou let by se skutečně mohlo začít stavět. Začátek bude ale také vázaný na dostupné finanční zdroje,“ uvažoval Gavenda.

Památkáři doporučují použití vysokopevnostní oceli spojené speciálním svařováním, která umožní zachovat subtilitu prvků, ale zároveň splní i požadované vlastnosti.

„Správce trati totiž uvažuje nad zvýšením zatížení mostu na 22,5 tuny na nápravu z důvodu rozšíření regionální dopravy a zejména možnosti přesunu vojenské techniky na letiště,“ upřesnila Eva Dvořáková z Národního památkového ústavu.

Nová konstrukce bude mít podle odhadů životnost více než 100 let. Výměna bude vyžadovat montáž ve vedlejší poloze a výluku jen 3,5 měsíce. „Kamenné pilíře a klenby budou řemeslníci sanovat a mostovku vymění za novou,“ upozornila Dvořáková.

Zároveň doplnila, že historická konstrukce, nebo alespoň jedno celé pole musí být zachováno, opraveno a použito například jako muzejní exponát či lávka. „Část snesené ocelové konstrukce původního mostu tedy zřejmě ponecháme jako vzpomínkový monument vedle bývalé Křižíkovy elektrárny, která stojí pod mostem,“ dodal Gavenda.

Z pohledu stavebně-technického je most ukázkou vysoké řemeslné i technické úrovně stavební produkce na počátku 20. století.

U mostu by mohla být lávka

Připravovanou výměnou mostu se zabývali na posledním zasedání také táborští radní. SŽ totiž městu nabízí, aby se k nové konstrukci přimontovala ještě lávka pro pěší. Ti teď chodí po mostě a jezdí tam i cyklisté, přestože by se tam správně pohybovat neměli.

Radní myšlenka zaujala, protože by se po této lávce mohli lidé pohodlně dostávat z Kopečku a Maredova vrchu například do zoologické zahrady či kamkoliv do přírody za městem. SŽ také nabízí, že lávku naprojektuje a případně zhotoví současně s novým mostem. Ale město by ji muselo zaplatit. „Zatím jsme souhlasili s tím, že zaplatíme 1,5 milionu bez DPH za projekt zavěšené lávky až do fáze vyřízení stavebního povolení,“ potvrdil starosta.

Další kroky už budou záviset na rozhodnutí příštího zastupitelstva, které vzejde z podzimních komunálních voleb. Lávka může být na nový most namontována již při stavbě, nebo i dodatečně.

„Nebude to ale jednoduché rozhodnutí, protože náklady na lávku se odhadují na 50 milionů korun,“ naznačil Pavlík. Vidí však vysokou šanci na získání případné dotace.