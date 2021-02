Dokud jsou hranice zavřené, jsme mrtvá obec, říká místostarosta Strážného

„Rozhodně je tu víc klid a řekla bych také, že tu máme čistěji,“ uvažuje padesátiletá Irena Riedererová, která pracuje v obecní ubytovně asi pět kilometrů od hraničního přechodu.

Objekt ale většina obyvatel o víkendu opustila. Důvodem byly obavy kvůli aktuálně omezenému cestování do Německa. „Od soboty je tu prázdno. Všichni odjeli, aby to stihli před půlnocí,“ vypráví žena v domě stojícím na návsi.

V jeho blízkosti jsou dvě kasina, další ubytování či restaurace. Zařízení však kvůli pandemii utichla, personál je doma. „Mě osobně to nijak zvlášť neovlivnilo, ale je tady řada místních, kteří to tak nemají,“ přiznává Riedererová.

„Tržby spadly tak o 80 až 90 procent“

Úbytek turistů z Německa způsobil řadu komplikací například místním podnikatelům. Prostory kdysi oblíbených tržnic dnes zejí prázdnotou. Drtivý podíl zákazníků totiž tvořili právě ti ze sousední země. A zatímco směrem do Německa se tvoří kolony pendlerů a řidičů kamionů, z druhé strany auta nepřijíždí.



„U nás to bylo tak 99 procent. Jak to vypadá teď? Řekl bych, že nám kvůli pandemii tržby spadly tak o 80 až 90 procent. Je to špatné,“ přemítá padesátiletý podnikatel Roman Čihák, jemuž patří obchod na okraji městysu.

Podle místostarosty Martina Szwanczary je klientela z druhé strany hranic pro místní zásadní. „Veškeré podnikání stojí právě na našich sousedech. Dokud jsou hranice zavřené, jsme taková mrtvá obec,“ vypráví trpce u budovy úřadu.

Služby v městysu doplácí na zavřené hranice. Před pandemií tady velkou část klientů tvořili Němci.

Kousek od něj je restaurace, kterou už majitel musel zavřít. „Nešlo to dál. Pokoušel se využít výdejní okénko, ale bez úspěchu. Všechno je to o klientele z Německa. Když to tak řeknu, vrátili jsme se do doby před revolucí. Život se tady změnil,“ hodnotí místostarosta.

Velký výpadek řeší i místní kasina, která před pandemií lákala hlavně zahraniční klientelu. Jejich ztráty znamenají i menší finanční příspěvek do kasy městysu. Kromě toho v nich pracuje řada obyvatel, kteří teď musejí být doma.

Místostarosta připomíná i složitou situaci pendlerů. Těch je podle něj ve Strážném odhadem 60 až 70 procent. „Není to pro ně jednoduché. Mám třeba souseda s roční dcerkou, který musel odjet i na tři týdny pryč. Současná situace určitým způsobem ovlivnila v podstatě všechny,“ uzavírá.