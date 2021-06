Stát prodává most, kemp i usedlost, která patřila pěvkyni Destinnové

Místo má za sebou zajímavou minulost. „Objekt dříve vlastnila společně se zámkem ve Stráži nad Nežárkou i slavná pěvkyně Ema Destinnová,“ připomíná inzerát na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Na tuto spojitost už řada místních zapomněla. „Lidé vědí, že Emě Destinnové patřil zámek, ale většina už netuší, že vlastnila i tuto usedlost. To místo je celkem stranou, takže se u nás moc neřeší,“ líčí starosta Stráže nad Nežárkou Jiří Krupička. Umělkyně žila ve městě do své smrti v roce 1930.

Místní si všimli, že se statek prodává

Nemovitost spadá do katastru nedaleké obce Plavsko. Její starosta František Boček připomíná ještě jednu historickou zajímavost. „Zhruba před dvěma roky tam Československá obec legionářská umístila pamětní desku, která připomíná, že se na Novém Dvoře narodil Josef Kholl, který bojoval ve druhé světové válce,“ vypráví.

Kholl se v době okupace zapojil do ilegální vojenské organizace Obrana národa na Berounsku. Po odhalení utekl přes Slovensko, Maďarsko a Jugoslávii a na Blízkém východě se přihlásil u československých vojenských jednotek.

Bojoval například v Tobruku, účastnil se protivzdušné obrany Haify, ale zapojil se i do bojů v Kyjevě v roce 1943. O rok později zemřel při útoku na Hyrowu horu. Byl vyznamenaný řadou ocenění.

„My jeho jméno samozřejmě známe. Ta usedlost je součást historie naší obce, ale zároveň to je na poměrně odlehlém místě, takže se o tom moc nemluví. Část obyvatel si ale všimla, že je to na prodej,“ pokračuje Boček.

Aukce státu na jihu Čech Usedlost N. Dvůr: 4,2 milionu korun

Most přes Vltavu: 1 koruna

Dům v Dobšici: 2,3 milionu

Dům v Táboře: 7,5 milionu

Dům v Kališti u Lipí: 1,7 milionu

Areál H. Pěna: 2,8 milionu

Pozn.: Podrobnosti jsou na webu uzsvm.cz.

Stráž nad Nežárkou ani Plavsko se nechystají do aukce zapojit. Podle Bočka by obec těžko hledala využití. „Osobně jsem ani neslyšel, jestli o to už někdo projevil zájem. Výhodou je, že to je uzavřený prostor, ale bude finančně náročné areál opravit,“ hodnotí starosta.

ÚZSVM stanovil minimální cenu na 4,2 milionu korun. Statek je rozdělený na tři křídla. Obytná část se naposledy opravovala v 80. letech minulého století pro potřeby ubytovacího a školicího střediska. Je tam pět pokojů, kuchyně, sprchy, toalety a technická místnost. Celková užitná plocha je 197 metrů čtverečních.

Hospodářská část je výrazně větší a zahrnuje stáje či skladovací prostory. Samotný pozemek má rozlohu 2 790 metrů čtverečních. „Usedlost bude vyžadovat větší rekonstrukci,“ uvádí mluvčí úřadu Michaela Tesařová.

Volný je také areál k rekreaci

Elektronická aukce začne 15. června a podrobnosti jsou na webu uzsvm.cz. Tam je v tuto chvíli více nemovitostí na prodej. Patří mezi ně také rekreační areál z roku 1973, jenž se nachází v Horní Pěně na Jindřichohradecku.



V tomto případě je minimální cena 2,8 milionu. Případný zájemce by získal ubytovnu, čtyři chaty a dva nezastavěné pozemky. Areál je u Pěněnského rybníka. Aukce potrvá od 29. června do 1. července.

Mezi inzeráty je i most přes Vltavu hned pod Lipenskou přehradou. Stavba nedaleko železniční stanice je v havarijním stavu a bylo nutné ji uzavřít. To komplikuje život místním, kteří most v minulosti využívali. V první aukci, kdy úřad nabídl jako nejnižší možnou cenu 2,9 milionu korun, se však nikdo nepřihlásil. Na webu ÚZSVM je teď aktuální cena jedna koruna a nejméně je možné přihodit tisíc korun.

Most přešel do vlastnictví úřadu v roce 2014. Od té doby se ho snaží nabídnout okolním obcím. Ty však prý neprojevily zájem, přestože jim ho úřad nabízel za symbolickou korunu. „Stále platí nabídka pro obce Lipno nad Vltavou, Loučovice i kraj k bezplatnému převzetí,“ upřesňuje Tesařová.

„Takovou investici si nemůžeme dovolit,“ sdělil v dubnu MF DNES starosta Loučovic Jan Kubík. Vzkázal také, že není úkolem obce, aby se starala o podobnou dopravní infrastrukturu.



„Máme už dva mosty, které budou také potřebovat opravit. Kdybychom si přibrali další, bylo by to opravdu nad naše možnosti,“ dodal. Situace negativně dopadá na život místních. Ti musí doufat, že se stavby někdo ujme a opraví ji.