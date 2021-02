Policista se psem chytili při činu kopáče vltavínů, jeden už měl zákaz

Událost se stala ve středu po 10. hodině dopolední. „Policista se svým psem Marcem kontrolovali les nedaleko obce Nesměň u Ločenic. Pátrali po kopáčích vltavínů a byli úspěšní,“ uvedla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Vltavíny hledala trojice mužů. „Ke kopání používali lopatu a narušovali půdu. Na místo poté dorazili i policisté z obvodního oddělení Trhové Sviny,“ popsala Schwarzová.

Policisté zjistili, že pro jednoho z hledačů, devětačtyřicetiletého muže, to nebylo první provinění. Už v roce 2019 mu totiž tuto činnost zakázala Česká inspekce životního prostředí.

„Muž z Českobudějovicka tak má na svědomí trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Hrozí mu až dvouletý trest,“ shrnula Schwarzová.

Hlídky se snaží v těchto místech hlídat a čekat na provinilce pravidelně. Už loni v prosinci tu chytili dvojici mužů.



„Všechno, co je v podzemí, je v podstatě bohatství státu. Na to, aby se to mohlo kopat, musí mít člověk licenci,“ upozornil tehdy policejní mluvčí Jiří Matzner.