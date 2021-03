Montéři vymění pojistky nanečisto díky speciálním brýlím, které má i NASA

„Projekt jsme vyvíjeli a testovali ve spolupráci s techniky bezpečnosti práce, psychology a samotnými montéry. Všechny jejich připomínky jsme zpracovali, aby bylo prostředí maximálně reálné. Zaměřovali jsme se i na nejmenší detaily. Ve virtuální realitě musí montér například virtuálně fouknout do gumových rukavic, které bývají po vyjmutí ze sáčku slepené k sobě. V realitě běžného provozu je montér tímto způsobem skutečně připravuje na nasazení,“ popisuje Ondřej Plojhar ze společnosti EG.D.

Ta zpracovala ve virtuální realitě několik variant výměn nízkonapěťových pojistek, při nichž může dojít k výboji.



„Po nasazení speciálních brýlí se člověk na chvíli stane montérem distribuční společnosti. Virtuální realita ho provází předepsaným postupem výměny pojistek. Začíná nasazením ochranných pomůcek ve správném pořadí a končí manipulací samotné pojistky vhodným nářadím. Zjistit může také to, co se stane, když udělá při práci pod napětím chybu,“ vysvětluje mluvčí EG.D Roman Šperňák.

Zařízení snímá ruce bez ovladačů

Na projektu spolupracovala také úspěšná česká firma VRgineers. Ta vymyslela a sama také vyrábí své vlastní brýle, které dodává do NASA, Boeingu či U. S. Air Force.



„Osobně si myslím, že virtuální realita je ideálním médiem pro simulace bezpečnosti práce,“ říká Marek Polčák, výkonný ředitel VRgineers.

Novinka má zlepšit právě bezpečnost práce. V EG.D zároveň hledali jednoduché a intuitivní řešení. To se podle všeho osvědčilo, protože projekt si samotní montéři chválili.

Brýle firmy VRgineers mají navíc jednu velkou výhodu. „Snímají ruce bez nutnosti použití ovladačů, což byl pro nás hlavní důvod, proč jsme se rozhodli je vyzkoušet,“ upozorňuje Petr Lang, vedoucí oddělení, které se projektu věnovalo.

Výměnu pojistek otestují zatím především studenti středních či vysokých škol.



„Zájemci o středoškolské studium si vyzkouší přímo to, co by u nás zvládali jako montéři. Těm ostatním přiblížíme moderní formou, co dělají někteří kolegové v naší společnosti,“ přidává Karolína Stoklasová z oddělení lidských zdrojů E.ON.

EG.D mezitím připravuje další projekty v oblasti virtuální reality. Zabývá se například kontrolou a údržbou sítě. Při tom by si dotyčný mohl otestovat třeba hledání závad na distribučních zařízeních. Firma zároveň plánuje ve virtuální realitě rozšířit školení montérů a techniků v Sokolnicích u Brna a v Hluboké nad Vltavou.

„Tam si studenti i montéři mohou vyzkoušet různé činnosti nanečisto a virtuální realita nabízí další možnost prohloubit si zkušenosti v dané oblasti,“ líčí Šperňák.