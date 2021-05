Jihočeský kraj rozdělí dvě stě milionů, aby posílil život na vesnicích

Centrum v Neměticích na Strakonicku už dlouhé roky kazí stará zemědělská usedlost, která je navíc památkově chráněná. V obci nad jejím osudem přemýšlí už delší dobu, rádi by na jejím místě postavili multifunkční dům, jenž by vyřešil řadu problémů.

Jenže pro vesnici se 110 obyvateli by třicetimilionová investice z vlastního rozpočtu nepřipadala v úvahu, proto se ohlížela po dalších možnostech, jak peníze získat. Nyní jim může výrazně pomoci dotace z Krajského investičního fondu (KIF), přes který by letos poprvé mělo napříč krajem putovat 200 milionů korun na tři desítky projektů.

„Není to ale jen pouhé pumpování peněz do obcí a měst. Pomocí fondu dokážeme propojit investice z mnoha směrů, a tím dosáhneme násobného efektu,“ vysvětluje hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba s tím, že fond takto pomůže uskutečnění akcí dohromady za téměř 1,3 miliardy korun.

Od 15. února, kdy mohly obce podat první žádosti, obdržel krajský úřad dohromady 57 žádostí za téměř půl miliardy korun.



„Krajské peníze měly z fondu proudit hlavně do veřejných služeb, školství, sportu, kultury nebo společenského života. Zároveň se KIF může podílet na celé akci maximálně z poloviny s tím, že maximální výše příspěvku je 30 milionů korun,“ přibližuje náměstek hejtmana pro investice Tomáš Hajdušek.

Do tohoto rozmezí Nemětice přesně patří, na kraj se obrátili s žádostí o dotaci ve výši 15 milionů korun. „Nakonec nám schválili přes devět milionů korun. Obrátili jsme se i na ministerstvo pro místní rozvoj s prosbou o 12 milionů korun. Od vedení kraje máme příslib, že peníze dostaneme, ale pokud nám to nevyjde na ministerstvu, budeme muset celou akci odložit nebo rozdělit na několik etap,“ podotýká starosta Nemětic Martin Oberpfalzer s tím, že na zbytek si obec vezme úvěr.

Ani tak se však krajské vedení neobává, že by obce měly přislíbenou pomoc kvůli legislativním nebo technickým problémům odříkat.

„Byli jsme příjemně překvapení počtem a typem žádostí, a také částkou, o jakou žádají. Úspěšní žadatelé nám zájem zpětně potvrdili i po korekci částek. Stojíme si za tím, že všech třicet projektů přesně naplňuje naši představu, kam by měly krajské peníze putovat,“ myslí si Hajdušek.

Krajský fond by navíc podle Kuby měl částečně nahradit Program obnovy venkova, díky němuž obce dosáhnou maximálně na stovky tisíc korun. „Ty jsou pak za to schopné opravit maximálně zeď u hřbitova. Problém nastává i při větším projektu, kdy obce posílají jednotlivé žádosti na kraj a ten to smete ze stolu s tím, že by o to mohl požádat každý. Podle mě by si o to ale skutečně měl možnost říct každý,“ tvrdí hejtman.

Pro příští roky uvažují o navýšení částky

S podáním žádosti neváhal ani starosta Mičovic na Prachaticku Luboš Bárta, podle kterého obec potřebuje nový kulturní dům. Ten by měl stát dohromady 16 milionů korun.

„Chtěli bychom, aby nám kraj polovinu nákladů zaplatil, což se nakonec zřejmě stane. Kulturní centrum přestavujeme už od loňského roku. Pokud by nám kraj peníze nakonec neposlal, museli bychom celou rekonstrukci pokrýt z úvěru, což by byl problém,“ říká Bárta.

Na kraj se obrátilo také vedení nedalekých Strunkovic nad Blanicí, kde po úmrtí majitele zdravotnického střediska hrozí jeho prodej třetí straně.

„Pokud budovu do konce srpna jako obec nekoupíme, dědicové ji nabídnou dál. To nemůžeme riskovat, protože bychom mohli přijít o celé středisko. Jsme středisková obec a musíme udržet dostupnost lékařské péče,“ vysvětluje starosta Karel Matějka. Městys dostane z fondu dva miliony koruny, tedy polovinu ceny budovy.

Rozdělení příspěvků z KIF mezi úspěšné žadatele musí ještě potvrdit krajské zastupitelstvo. Kuba ani Hajdušek se však neobávají, že by mohl být návrh zablokován. Navíc pro příští roky uvažují i o navýšení celkové částky.

„Bude záležet hlavně na finančních možnostech kraje. Nabízí se i možnost přesunout investice z méně efektivních programů právě do KIF. To si ještě budeme muset vyhodnotit,“ naznačuje Kuba.