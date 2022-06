Plánovaná oprava chaty Mládí na Šumavě se ruší, kraj ji raději prodá

Časy, kdy se v chatě Mládí na šumavském Zadově střídali školáci na lyžařských kurzech s řediteli škol na poradách, jsou pryč. Obě budovy s kapacitou sedmdesát lůžek jsou kvůli nevyhovujícímu stavu zavřené.

Ještě před dvěma lety plánoval Jihočeský kraj jako majitel rozsáhlou rekonstrukci celého areálu včetně příjezdové cesty. Nyní se krajští zastupitelé dohodli na prodeji.

Obě budovy dostal kraj do majetku po svém založení od okresního úřadu, už ten ji využíval pro školství. Ačkoli je pro několik generací Jihočechů symbolem školních lyžařských výcviků, větších oprav se v minulosti nedočkala.

Zastaralý nábytek, rozvody energií, drahé vytápění, společné sprchy a záchody na chodbě a další nevyhovující hygienické a technické podmínky vedly nakonec k útlumu a následnému zavření celého provozu.

„Budova z osmdesátých let dvacátého století byla postavena pro lyžařské zájezdy, které tam ale dlouhodobě přestaly jezdit. Jedním z důvodů je, že už se nelze spolehnout na to, že bude dostatek sněhu. Minulé vedení chtělo budovy zrekonstruovat. Nyní jsme se ale museli rozhodnout, jestli projekt chceme a můžeme dotovat,“ upřesnil náměstek hejtmana Pavel Klíma (TOP 09).

Přes 100 milionů za rekonstrukci

Podle něj si nemůže kraj dovolit investovat přes sto milionů do projektu, který bude každoročně v červených číslech. V tuto chvíli vidí jiné, daleko potřebnější cíle.

„Máme spoustu důležitějších investic. Ať už ve zdravotnictví, nebo ve školství. Potřebujeme například postavit domov mládeže s jídelnou v Českém Krumlově nebo základní uměleckou školu v Milevsku. To bychom měli nyní řešit,“ uvažuje Klíma. Zároveň také zastává názor, že kraj by neměl podnikat.

„Sám jsem zastáncem toho, že prodávat majetek je až na posledním místě. V tuto chvíli ale peníze použijeme rozumněji. Nejen že investice by byly veliké, ale je i problém sehnat personál,“ doplnil Klíma.

Rozhodování ovlivnila také dvouletá covidová pandemie a energetická krize. Dříve se cena za opravy odhadovala na 80 milionů korun. Nyní by přesáhla 120 milionů.

Názor nyní změnil i náměstek hejtmana Antonín Krák (ČSSD), který byl v minulosti pro rekonstrukci. „Sedím v zastupitelstvu víc volebních období a je pravda, že se uvažovalo o opravě. Nyní však nastala úplně jiná situace. Po covidu a teď, kdy pokračuje válka a ekonomická krize, by se rekonstrukce vyšplhala na 120 milionů. Možná bychom se ani do toho nevešli. To jsou věci, jež rozhodnutí ovlivnily,“ vysvětlil.

Chatu bude kraj prodávat formou dražby. Nejnižší možná cena bude podle odhadu činit 30 milionů. „Chceme, aby byl prodej co nejvíce transparentní. Proto zastupitelstvo schválilo dražbu. Nechali jsme si udělat znalecký posudek na současný stav. Od něj se bude cena odvíjet,“ potvrdil Krák s tím, že mezi priority pro budoucí krajské investice patří také zlepšení dopravní obslužnosti na jihu Čech.

Ne všichni ale se záměrem prodeje na posledním zasedání souhlasili. „Koalice na to nahlížela více ekonomicky. Byla to pro ně nevýhodná investice. Děti ale nikdy nebudou výdělečná činnost,“ hodnotila opoziční zastupitelka Lucie Korytářová (Piráti).

Celá strana se tak po dohodě zdržela hlasování. „Já osobně si myslím, že prostor má potenciál. To, že se nám ho nepodařilo naplnit, neznamená, že ho neměl a že by se na tom nemělo pracovat. Šlo o velkokapacitní zařízení pro děti, které ho mohly dál využívat. Myslela jsem si, že by se chata dala využívat i pro školy v přírodě,“ konstatovala Korytářová.

Jedním z argumentů byl nedostatek sněhu v zimě. To ale podle Korytářové mohl vyřešil celoroční provoz. Uvažovalo se i o využití pro učitele, například na pořádání speciálních kurzů. Ostatní prostory by pak mohly sloužit pro komerční účely.