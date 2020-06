Místo točny zahraje divadlo na zámku v Blatné i u kostela nad Vltavou

Vstupenky kvapem mizí a na některá představení je už polovina prodaná. Diváci si velmi rychle všimli, že Jihočeské divadlo zveřejnilo nový a netradiční program na srpen. Jak předeslal jeho ředitel Lukáš Průdek, v létě bude kočovat a hrát na zajímavých místech napříč krajem.

Zájemci tak vyrazí na představení třeba na zámek v Blatné, ale také do Nových Hradů. „Dále budeme na zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou, v Českých Budějovicích na radničním nádvoří a v Biskupské zahradě,“ jmenuje Průdek.

Důvod pro tuto mimořádnou část sezony je jasný. Otáčivé hlediště v Českém Krumlově je z důvodu rozsáhlé rekonstrukce mimo provoz, a tak se bude hrát jinde. Do práce na točně se dělníci pustili před několika dny.

„Začali odstraňováním sedaček a vše pokračuje podle plánu,“ zmiňuje ředitel.

Rekonstrukce potrvá do března příštího roku, podle odhadů bude stát 24 milionů korun bez daně. Opravená bude kovová konstrukce, elektroinstalace a další věci. Jihočeské divadlo s městem České Budějovice jako majitelem hlediště se pro obnovu rozhodly v době, kdy bylo nutné sezonu zrušit z důvodu koronavirových opatření a řady omezení. Tím ale nepadá plán na stavbu úplně nové točny, ta je však stále v nedohlednu.

V srpnu bude hrát na neobvyklých místech činohra, Malé divadlo, ale zapojí se také opera s baletem. Zájemci si už mohou kupovat vstupenky třeba na komedii Zavolejte Jeevese nebo představení Bruncvík aneb Jak lev do znaku přišel.

V Nových Hradech zaujme letní open air galakoncert nazvaný Zámecká noc s operou, který je na programu 17. srpna, stejná událost bude už na začátku srpna také na zámku Ohrada v Hluboké. Zazní árie z českých i světových oper od Giuseppe Verdiho či Antonína Dvořáka v podání sólistů a orchestru opery Jihočeského divadla.

Ceny jednotlivých představení se pohybují většinou v rozmezí 100 až 300 korun.

„Nechci to zakřiknout, ale odezva je zatím hodně pozitivní, což se odráží i na prodeji. Na všech místech jsme sledovali, aby to bylo divácky příjemné. Maximum je nyní pět stovek osob, pokud to daný prostor umožňuje. Je to pro nás trochu výzva, ale zároveň příležitost pro budoucí spolupráci,“ uvědomuje si Průdek.

Opera nad řekou Vltavou

A zdůrazňuje ještě jednu zajímavou akci. V září vyrazí opera, balet a orchestr do Chřešťovic na Písecku, kde pod širým nebem u kostela nad řekou Vltavou odehraje Prodanou nevěstu Bedřicha Smetany.

„Věřím, že to bude výjimečná událost, kterou bychom chtěli pojmout jako lidovou slavnost. Zpívat známé písně by nemuseli jen členové opery,“ naznačuje Průdek.

I Miroslava Ušatého, starostu Albrechtic nad Vltavou, pod které Chřešťovice spadají, napadlo, že by se nějaké představení mohlo odehrát právě tam.

„Místo má silný genius loci. Natáčel se tam Stříbrný vítr nebo Čertova stěna. Nachází se na ostrohu nad Vltavou, je to areál kostela se hřbitovem,“ popisuje starosta.

Do divadla pravidelně chodí a nápad nosil v hlavě už delší dobu. Divadelníky prostor také uchvátil, takže k dohodě pak nebylo daleko.

„Jen musíme udělat několik menších úprav, aby diváci dobře viděli. Moc se na to těšíme. Očekáváme, že by mohlo na představení být kolem tří až pěti set lidí. Kdyby se vše povedlo, mohla by se z toho třeba stát i taková tradice a divadlo by se sem mohlo jednou za čas vracet,“ napadá Miroslava Ušatého. Prodaná nevěsta je na programu 19. září.