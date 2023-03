Nelituji jediného dne, říká končící ředitel Jihočeského divadla Průdek

„Jedná se o městské divadlo, takže i výběrové řízení muselo být vcelku standardní. Přesto jsme v něm učinili několik změn. Tou největší je to, že nový ředitel či ředitelka bude mít smlouvu na dobu určitou, konkrétně na šest let,“ sdělila náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková, která má divadlo jako příspěvkovou organizaci na starost.

Výběrové řízení má být dvoukolové s tím, že druhé kolo zakončí osobní pohovory. Mezní termín pro zasílání přihlášky je 14. dubna. Vítěze by město chtělo vybrat do poloviny roku. S finální volbou nového ředitele by městu měla pomoct i speciálně sestavená komise.

„Abychom měli jistotu, že se nám za pana Průdka podaří najít nejlepšího náhradníka, sestavili jsme odbornou komisi, která bude přihlášky posuzovat. Jsou v ní divadelníci, lidé z oboru i nezávislí poradci a několik akademiků,“ uvedla.

Kudláčková dodala, že divadlo má význam pro region i republiku, a to zejména díky svým zahraničním spolupracím. Náměstkyně věří, že nový šéf udrží kurz vedení. „Pokud ale některý ze zájemců přijde s vlastní vizí, která by byla promyšlená a zaujala, určitě bychom se tomu nebránili,“ doplnila.

Nástupce přijde k hotovému harmonogramu

Sám ředitel divadla Průdek tvrdí, že jeho nástupce naskočí do začaté práce. „Nyní pracujeme na sestavení divadelní sezony pro rok 2024 až 2025. Nový ředitel tak přijde již do naplánovaného harmonogramu. Je to logické a taky nutné, jinak by to nešlo stihnout včas. Věřím, že naše plány bude respektovat a pochopí, že jsme vše plánovali podle našeho nejlepšího uvážení,“ vysvětlil.

Kromě běžného provozu se dle Průdka na nové vedení přenesou i dlouhodobější závazky. Tím je například i problém otáčivého hlediště, které by mělo po dlouholetých sporech mezi památkáři a divadlem opustit prostor před letohrádkem Bellarie v zámeckých zahradách Českého Krumlova a přesunout se do nové divadelní sekce. Ta by měla vzniknout v přilehlém bývalém zahradnictví. Mělo by se tak stát do deseti až dvanácti let.

Přestože se Průdek na nové působení v Dejvickém divadle těší, nepopírá, že po devíti letech se mu bude Jihočeské divadlo opouštět těžce. „Odcházím s nejhezčími pocity a nelituji jediného dne, který jsem zde strávil. Je tu řada šikovných lidí, které divadlo opravdu baví. Jsem moc rád, že jsem toho mohl být součástí,“ řekl.