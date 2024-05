Festival Jižní Svéráz oživí náplavku Vltavy, propojí nezvyklá místa s uměním

Je jich šest, ale hrají na dvanáct hudebních nástrojů. Cirk La Putyka band bude jedním z hlavní lákadel zahájení festivalu Jižní Svéráz. To se uskuteční už v pátek od 16 hodin na náplavce pod Dlouhým mostem.

Dorazit mohou stovky návštěvníků, místa na ploše u řeky Vltavy je dost. Dočkají se také například koncertu pro děti plného divokých písní v podání kapely Bombarďák.

Doprovodný program je připravený do 20 hodin a jeho součástí budou divadla, výtvarné umění, řemesla či nový cirkus. Malé divadlo pak s diváky vypluje na lodi po proudu řeky s představením Jihočeská odysea, které už je ovšem vyprodané.

Jižní Svéráz ale potrvá až do podzimu a nabídne řadu dalších akcí. „Je to nultý ročník unikátního site-specific divadelního festivalu. Diváci se stanou součástí příběhů, které ožívají například v budově bývalé pošty v Nádražní ulici v Budějovicích, v pivovaru Samson, na zámku v Třeboni či v Holašovicích,“ vyjmenovala kreativní ředitelka festivalu Anna Hořejší.

Upozornila, že je to první akce, která přímo souvisí s programem Českých Budějovic jako Evropského hlavního města kultury 2028 (EHMK). „Většinou podobné události začínají až dva či jeden rok před EHMK, my startujeme v o dost větším předstihu a moc mě to těší,“ doplnila Hořejší.

Výběr z programu festivalu Jižní Svéráz 17. 5.–17. 5. Zahájení festivalu Jižní Svéráz, náplavka ČB 1. 6.–23. 6. Rozum a cit, otáčivé hlediště ČK 5. 7.–7. 7. Prodaná nevěsta, náves Holašovice 1. 8.–10. 8. Divadlo Continuo: Zatím, do té doby, navždy, pošta ČB 1. 8.–3. 8. Egon Schiele – Autoportrét, otáčivé hlediště ČK Pozn.: Podrobnosti jsou na webu jiznisveraz.cz

Podle ní se může stát festival pevnou součástí kulturních akcí v Českých Budějovicích a mohl by přitahovat diváky z celé republiky i zahraničí. Je to bienále, což znamená, že by se měl konat každé dva roky.

Do letošního ročníku je zapojené Jihočeské divadlo se všemi čtyřmi soubory, dále umělecký dům Rezi.dance Komařice a Divadlo Continuo.

To uvede začátkem srpna zajímavý projekt Zatím, do té doby, navždy, který se odehraje právě v bývalé poště. Bude mimo jiné o obyčejných vzkazech, které lidé nechávají na lednici, ale i osobnostech Franze Kafky či Václava Havla.

„A na návštěvníky Rožmberské noci čeká zážitek v zahradě třeboňského zámku. Hrajeme tam devětkrát na jaře i na podzim,“ zmínil Tomáš Ondřej Pilař, šéf opery Jihočeského divadla.