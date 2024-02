V divadelní hře GaGa nezazní jediné slovo, jen pískání gumových kachniček

Jako první svou novinku představí operní soubor, který nastudoval Jakobína od Antonín Dvořáka.

„Tento rok oslavíme osm výročí, jež se týkají českých skladatelů. Jedním z nich je Bedřich Smetana. Jeho jméno si bude připomínat většina kulturních institucí. My jsme se proto rozhodli, že nepůjdeme s davem,“ uvedl umělecký šéf opery Tomáš Ondřej Pilař.

„Jakobín je zajímavý příběh člověka, který se po letech v cizině vrací domů. Funguje jako reprezentace strachu z neznámého a změny zaběhnutých pořádků. Inscenace navíc obsahuje silný ženský aspekt a nabízí široké spojení žánrů. Své zastoupení tam má balet i činohra,“ řekla režisérka Monika Hliněnská.

Jarní premiéry 9. 2. Jakobín (opera)

16. 2. Beckham (činohra)

24. 2. GaGa (Malé divadlo)

18. 2. – 4. 3. Festival Jižní spojka

15. – 17. 3. Festival Stylem

Dirigent představení David Švec pak prozradil, že na diváky čeká jeden opravdu výjimečný motiv. „Ve druhém jednání se nacvičuje hra, kterou ale divák nikdy neuvidí. Nám se líbila představa, že bychom ji ukázali. Dokonce jsme vypátrali, že při prvním uvedení byla součástí třetího dějství. V archivu Národního divadla jsem proto dohledal původní hudební party, které jsme přizpůsobili dnešním potřebám. Lidé tak uslyší pět minut z alegorie, kterou nikdo neslyšel sto let,“ láká Švec.

Beckhama uvedou jako druzí v republice

Druhou premiérou letošního roku bude komedie Beckham. Činohra ji uvede 16. února. Na jejím nastudování se podílela nová umělecká šéfka činohry Olga Šubrtová, která převzala pozici po současné ředitelce divadla Schlegelové. Ta se tentokrát ujala režie.

„Komedie je založená na známé kauze, kdy se spekulovalo o tom, že slavný a údajně velice věrný fotbalista David Beckham má milostnou aféru se svou sekretářkou. Je to hra o manipulaci bulváru a o tom, jak snadno lze vytvořit ohromný skandál, který několik týdnů plní titulní stránky magazínů,“ popsala Šubrtová. Prozradila také, že hlavní postavou překvapivě není slavný hráč, tehdy hrající v Manchesteru United, ale mediální magnát Max Clifford.

Autorem hry je Petr Zelenka, který s Jihočeským divadlem spolupracuje dlouhodobě. Přímo pro něj napsal například hru Job Interviews a divadlo také uvedlo jeho hru Očištění. Spolu se Šubrtovou pak pro otáčivé hlediště v Českém Krumlově připravil hru Da Vinci a adaptaci Psa baskervillského. Beckhama napsal Zelenka původně pro Studio 2 a budějovická scéna ji uvede jako teprve druhé divadlo v republice.

Poslední únorovou premiéru chystá Malé divadlo. Hra GaGa je pro diváky od tří let a pojednává o netradiční havárii jedné nákladní lodi. „Příběh je inspirovaný tou nejroztomilejší ekologickou katastrofou, při které se do oceánu dostalo 28 tisíc plastových kachniček. Je to příběh o vztahu člověka k přírodě,“ zve dramaturg David Košťák.

Doplnil, že hra sleduje osudy plastových kachniček, které se na širém oceánu setkávají s jeho dalšími obyvateli. Zdůraznil také, že celé představení je nonverbální a nezazní při něm ani jedno slovo. „Uslyšíte maximálně pískání žlutých gumových kachniček,“ podotkl.

V únoru se Jihočeské divadlo vypraví také do hlavního města, na již tradiční festival Jižní spojka. Ten má představit práci jihočeských souborů divákům v Praze. Budějovičtí divadelníci zahrají pět her v pěti různých divadelních sálech. Představí inscenace Leny, Švejk 2022, Tristan a Isolda, Spaghetti Futurista! či Autorka.

Od 15. do 17. března pak Budějovičtí uspořádají přehlídku mladého divadla Festival Stylem. Do ní se mohou přihlásit mladé amatérské divadelní soubory z celého kraje a předvést své dovednosti před odbornou porotou.