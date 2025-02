Jihočeská univerzita začala s proměnou sportovního areálu za 100 milionů

Do jara příštího roku přibude v Českých Budějovicích další nové a moderní sportoviště. Svůj areál v ulici Na Sádkách kompletně předělává Jihočeská univerzita (JčU). Na místě, kde se v minulosti jezdila plochá dráha, v těchto dnech pracuje těžká technika.

Několik budov už šlo k zemi a pryč jsou i kurty. Na jejich místě vyrostou nová sportoviště. „Půjde o rekonstrukci sportovního oválu, fotbalového hřiště, tenisových kurtů a okolních objektů na sportovním stadionu pedagogické fakulty,“ přibližuje mluvčí JčU Edita Kadlecová. „V plánu jsou úpravy celého areálu a vzniknou i nová sportoviště pro atletické disciplíny, dvě nová beachvolejbalová a univerzální tréninkové hřiště,“ dodává.

Místo, kde stávaly stařičké šatny se zázemím, má v budoucnu zaplnit nová sportovní hala. Ta je už sice zakreslená ve vizualizacích, ale zatím není její stavba součástí této etapy.

„Investice do rekonstrukce sportovního areálu je velmi důležitou a dlouho očekávanou akcí. Přinese benefity nejenom fakultě v podobě sportovišť pro studenty, budoucí učitele tělesné výchovy, ale bude příležitostí pro sportování také pro studenty a zaměstnance univerzity. Současně nabídneme areál k využití školám nebo spolkům, které pracují s dětmi a mládeží,“ vysvětlila děkanka Pedagogické fakulty JčU Helena Koldová.

Vedení univerzity počítá, že modernizace vyjde na sto milionů korun. Více než osmdesát procent pokryje dotace ministerstva školství. Tato akce ale není zdaleka jedinou plánovanou investicí JčU v tomto roce. Celkově plánuje investovat do oprav a rekonstrukcí okolo čtyř set milionů korun.

Změní přírodovědecký pavilon

Také za sto milionů se bude kompletně opravovat třípatrový pavilon přírodovědecké fakulty. Zde se bude měnit celý vnitřek. „Po dokončení se do pavilonu O přestěhuje děkanát a vedení této fakulty, v patrech pak budou prostory pro výuku a laboratoře. Rekonstrukce by měla začít na konci února, hotovo chceme mít do začátku letního semestru 2026,“ zmiňuje Kadlecová.

A už letos na jaře dokončí stavaři práce na univerzitní aule, která se opravuje od roku 2022. Tady se potom budou opět moci pořádat slavnostní ceremoniály, jako jsou imatrikulace či promoce.

Změn se dočká i nedaleká menza, a to ve dvou na sebe navazujících etapách. „V první části dostane menza nové gastrovybavení, které bude energeticky úspornější a efektivnější. Druhá část rekonstrukce bude spočívat v úpravě interiéru tak, aby prostředí pro strávníky bylo přívětivější a odpovídalo standardům dnešní doby. Uzpůsobí se také lidem s handicapem. Menza v novém už by měla přivítat studenty na začátku zimního semestru, tedy v září 2025,“ přidává Edita Kadlecová.

Velká změna, kterou zaznamenají nejen vysokoškoláci, čeká i celý areál univerzitního kampusu. Projekt za sto milionů korun počítá s tím, že kampus bude zelenější, zdravější a udržitelnější. Přibude jezírko, zelené střechy, sportovní zázemí, barevné lavičky a další prvky. Projekt je podpořený z Integrovaného regionálního operačního programu ministerstva pro místní rozvoj.

Studenti, zaměstnanci, ale i veřejnost se mohou těšit na vodní prvky, stromy a záhony, které mají ochladit prostředí a vytvořit městský prostor pro odpočinek i sportovní aktivity. Hotovo má být ke konci roku 2026.

„Investicemi naplňujeme své vize, tedy že budeme univerzitou s moderním zázemím pro studenty, zaměstnance a veřejnost. Zvláštní pozornost zaslouží zejména zmíněná plánovaná generální úprava kampusu univerzity tak, aby se zde nejen příjemně studovalo, pracovalo, ale i odpočívalo,“ říká kvestor JčU Michal Hojdekr.