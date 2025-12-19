Před 25. lety, přesně 21. prosince 2000 v půl deváté večer, připojili energetici nejvýkonnější český zdroj k přenosové soustavě.
„Historické chvíle se tehdy účastnili vrcholní představitelé státu, provázely ji ale také protesty ze sousedního Rakouska,“ připomíná mluvčí temelínské elektrárny Marek Sviták.
Za čtvrt století vyrobila celkem 334 milionů MWh elektřiny, která by stačila celé České republice na šest let. Pomohla tak zároveň ušetřit přes 270 milionů tun CO2, které by vypustily uhelné elektrárny.
Z Hamburku až do Týna nad Vltavou, řeky pomohou rozšíření temelínské elektrárny
Reaktor přitom spustili operátoři už 11. října 2000. O dva měsíce později elektrárna vyrobila první elektřinu.
„Příprava trvala řadu dní. Ve chvíli, kdy jsme měli dodat první elektřinu, za námi stál na blokové dozorně i tehdejší ministr průmyslu spolu s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost i řada dalších. Přesto jsme byli neustále připraveni v případě potřeby najíždění přerušit. To ale nebylo nutné,“ vzpomíná tehdejší operátor a současný hlavní technolog elektrárny Václav Havlíček.
Už od samotné výstavby byla bezpečnost klíčovou prioritou. „Už v první polovině devadesátých let se rozhodlo o záměně původního řídicího a bezpečnostního systému za tehdy nejnovější západní řešení, se kterým jsme jako operátoři začínali. O jeho kvalitě svědčí fakt, že až nyní dochází k jeho opravdu rozsáhlé modernizaci,“ vysvětluje další z tehdejších operátorů a nyní člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.
Desítky mezinárodních kontrol
Jihočeská elektrárna se navíc stala jedním z nejkontrolovanějších jaderných zařízení na světě. Za čtvrt století prošla desítkami mezinárodních misí. Těsně před jejím spuštěním Česká republika uzavřela s Rakouskem mezivládní dohodu, zahrnující mimo jiné nadstandardní tok informací k jižním sousedům. „Dodnes elektrárna denně informuje Rakousko o aktuálním stavu provozu obou bloků,“ zdůrazňuje Sviták.
Temelín letos vyrobil nejvíce elektřiny od vzniku. Pokryje pětinu domácí spotřeby
Do posilování bezpečnosti a zvýšení efektivity provozu temelínské elektrárny ČEZ za 25 let investoval přes 34 miliard korun. V posledních letech se roční investice pohybují mezi třemi a čtyřmi miliardami korun. Původní výkon 2x 981 MWe v elektrárně zvýšili o více než 200 megawatt elektrických.
„Postupnými vylepšeními jsme v Temelíně postavili neviditelný blok o výkonu uhelné elektrárny. A nekončíme. V posilování bezpečnosti i efektivity budeme dál pokračovat,“ doplňuje Bohdan Zronek.
V letošním roce elektrárna 14. prosince překonala dosud nejvyšší roční výrobu z roku 2017, konkrétně 16,48 TWh.
Jak šel čas v Jaderné elektrárně Temelín