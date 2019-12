Ve Volyni postavím domov důchodců s wellness i golfem, říká Třešňák

Na první pohled to není žádný studený snob úzkostlivě kontrolující své chování. Na druhé straně se během rozhovoru teplický developer Jaroslav Třešňák rád chlubí úspěchy. A jen tak mimoděk připomíná, že jeho jedna minuta má hodnotu tisíce korun.

Pracuje prý 16 hodin denně a potrpí si na spolehlivost týmu, kterým je podle něj i manželství. Staví letovisko v chorvatské Rijece za dvě miliardy korun, baví se rekonstrukcemi památek v rodném městě.

Pro manželku nechal vyrobit sochu - její bronzovou podobiznu v životní velikosti. Vzpomíná, jak začínal ve stavebnictví jako běžný zaměstnanec podniku Vodní stavby, než po roce 1990 začal obchodovat s nemovitostmi.

„Vůbec mi nevadilo, že jsem v počátcích objížděl stavby ve starém favoritu. Všechno je o tom makat, a to někteří mladí už neumějí,“ říká muž, který vlastní rozsáhlé pozemky také v českobudějovické městské části Čtyři Dvory.

Právě v této lokalitě, kterou před třiceti lety užívala armáda, chce postavit obchodní dům pro německý řetězec Kaufland. Minulý týden o tom opět jednal s vedením města. Potom poskytl exkluzivní rozhovor MF DNES.

Jaroslav Třešňák Narodil se v roce 1963 v Teplicích. Je absolventem střední průmyslové školy stavební. Celý život pracuje ve stavebnictví. Jeho firma JTH se výrazně angažuje v Teplicích, ale působí v celém Česku a v poslední době se zaměřuje na Chorvatsko. Příští rok otevře v Rijece hotelový pětihvězdičkový komplex Costabella a v jeho sousedství připravuje druhý, ještě větší. Staví obchodní centra, hotely, bytové domy a resorty. Je ženatý, má dvě děti. Zajímá ho cestování, poznávání architektury historických měst a také, jak říká, poznávání lidí, hlavně těch dobrých. Sponzoroval prezidentskou kampaň Miloše Zemana, jeho oblíbeným politikem je senátor Jaroslav Kubera.

Záměr postavit v Budějovicích Kaufland místní dobře znají. Přesto ho vaše společnost JTH nedávno stáhla z takzvaného zjišťovacího řízení a absolvoval jste k tomu jednání s vedením radnice. Něco se změnilo?

Ne. Představil jsem jim projekt a to je všechno.

Radnice ví o vašem záměru už několik let. Schůzka tedy přinesla nějaké úpravy?

Vůbec ne. Politici prostě přicházejí a odcházejí.

Přesto jste nějaké úpravy projektu už dříve udělal. Například změnil postavení budovy, teď je souběžně s osou Husovy ulice. Někteří radní také chtějí, abyste plánované parkoviště umístil pod zem. Vyhovíte jim?

Jsem známý tím, že se nebráním žádnému jednání. Možná ještě vylepším okolní zeleň, ale parkoviště chci nechat nahoře. Bude to praktičtější i pro návštěvníky vedlejšího parku. Jinak ještě musíme doložit takové detaily, jako je vsakování vody. Na to mám odborníky.

Ve Čtyřech Dvorech vlastníte rozsáhlé pozemky v místě, kde býval tankodrom. Jak jste je získal?

První mi nabídl majitel z Plzně, který je dostal z restitucí. To bylo někdy v roce 2000. Pak jsem ještě další pozemky přikoupil na inzerát od armády. Udělal jsem na nich projekt na stavbu nové čtvrti pro bydlení, ale potřeboval jsem na to ještě nějaké pozemky od města odkoupit. Byl to projekt za pět miliard korun. Bohužel jsem s odkupem neuspěl, a tak jsem nabídl ty svoje městu, ale to je odmítlo.

Město potom představilo podobný projekt, ale nesehnalo na něj peníze. Pak se s vámi dohadovalo ohledně výkupu pozemků pro stavbu silniční propojky ulic Strakonická a M. Horákové...

Pozemky jsem městu prodal. Pokud si vzpomínám, blokoval tehdy potřebnou změnu územního plánu jeden jihočeský poslanec a zastupitel, který blízko lokality bydlel a nechtěl, aby ho rušila auta. Nakonec prosadil změnu trasy. Původně měla vést trochu jinak a měly na ní stát dva akvadukty. Silnice měla být dvouproudá.

Dobře, propojka už stojí a teď vedle ní plánujete obchodní centrum. Jenomže hodně obyvatel města míní, že supermarketů už je dost, a líbila by se jim v těchto místech spíš rekreační zóna a zeleň.

To je diskutabilní. Obchodní centra využívají zákazníci všude. Jejich architektura se mění, už nevypadají jako budovy skladů jako před třiceti lety. Jsou to hezké prosvětlené budovy ze skla. Navíc jsou brané jako dočasné stavby, které rychle stárnou. Snadno se rozmontují a postaví se místo nich třeba za dvacet let něco jiného. Můj názor je ten, že obchodní domy nemají stát na periferii, aby se městská centra nevylidňovala.

Velkou část vašich pozemků ve Čtyřech Dvorech limituje sousední přírodní rezervace. Není to pro vás výzva, abyste vymyslel stavby, které do takové lokality zapadají?

To by mělo udělat město. Nabízím mu jejich směnu nebo prodej v cenách 800 korun za metr, ale nechce je.

Máte další záměry na jihu Čech?

Vlastním nějaké pozemky ještě v Kaplici. Ve Volyni chci postavit domov důchodců. Ale ne žádný obyčejný. Bude to skutečně nadstandardní zařízení jako třeba v sousedním Rakousku. Bude tam wellness, sauny, bazén a třeba malé golfové hřiště. Stravování formou švédských stolů. Prostě důstojné ubytování. Dnešní důchody na to klientům budou stačit.